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Viernes, 10 de abril de 2026
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Marchas en Venezuela

"La transición a la democracia es urgente e impostergable": María Corina Machado tras manifestaciones de trabajadores en Venezuela

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Marchas en Venezuela - AFP
Marchas en Venezuela - AFP
En un mensaje en las redes sociales, la Nobel de Paz dijo que “en Venezuela hay hambre de dignidad, de justicia y de libertad”.

La líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, se refirió a la jornada de manifestaciones ciudadanas en Caracas contra el régimen de Delcy Rodríguez por las malas condiciones laborales y salariales.

En un mensaje en las redes sociales, la también Nobel de Paz dijo que con la jornada en la capital del país “quedó demostrado una vez más que la transición a la democracia es urgente” e “impostergable”.

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“Ayer, en las calles de Caracas, quedó demostrado una vez más que la transición a la democracia es urgente, impostergable. Porque en Venezuela hay hambre: nuestros niños sufren una desnutrición cruel y nuestros ancianos sobreviven con una pensión de 130 (bolívares) al mes, que son 0,22$…)”, escribió Machado en X.

Y añadió que “en Venezuela hay hambre de dignidad, de justicia y de libertad”.

“Esto no se calma ni se esconde con anuncios cínicos, censura, mentiras, amenazas ni bombas lacrimógenas. La represa se perforó y no tiene vuelta atrás”, sentenció.

El jueves 9 de abril, miles de venezolanos salieron a las calles de la capital venezolana rechazando una promesa de mejoras salariales hecha por Rodríguez, encargada del régimen tras la captura del dictador Nicolás Maduro a comienzos de enero.

La jornada, además de multitudinaria, estuvo marcada por altercados con fuerzas del orden del régimen que impidieron el libre desarrollo de la misma. Y es que las fuerzas del régimen trataron de bloquear el paso de la marcha sindical hacia la zona del Palacio de Miraflores.

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Cabe mencionar que las manifestaciones multitudinarias en Venezuela han sido escasas desde la brutal represión en las cuestionadas elecciones de 2024 que se atribuyó el hoy capturado dictador Maduro.

Rodríguez, quien asumió el poder tras la caída Maduro, gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, que ha dicho estar a cargo del país y de la venta de petróleo.

Desde que está en el poder, la nueva cabeza del régimen chavista alineó el gobierno a los intereses del presidente Donald Trump y le cedió el control del petróleo, reformó la ley petrolera para dar apertura a capitales privados en el sector, entre otras.

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