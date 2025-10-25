NTN24
Sábado, 25 de octubre de 2025
Petro en Lista Clinton

“El presidente de Colombia es un líder del narcotráfico”: Donald Trump arremetió una vez más contra Gustavo Petro antes de partir a Asia

octubre 25, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y el presidente de Colombia, Gustavo Petro-Foto: EFE
Estas afirmaciones se suman a los numerosos señalamientos que Donald Trump ha realizado en contra del líder de izquierda colombiano.

En medio de la grave crisis entre las relaciones de Colombia con Estados Unidos, en la que el gobierno norteamericano incluyó a Gustavo Petro en la ‘Lista Clinton’ por supuestos vínculos con el narcotráfico, Donald Trump volvió a arremeter, con duras palabras, en contra del mandatario colombiano.

Antes toma el Marine One con destino al continente asiático, el presidente Trump fue abordado por la prensa, que le preguntó sobre esta profunda crisis entre ambas naciones.

El mandatario republicano no dudó en responder enfáticamente que considera que Gustavo Petro “sí es un líder del narcotráfico” y volvió añadir: “el presidente de Colombia es un líder del narcotráfico”.

Estas afirmaciones se suman a los numerosos señalamientos que Donald Trump ha realizado en contra del líder de izquierda colombiano. En anteriores ocasiones lo ha tildado de “matón", "lunático" y resalta que es una "mala persona".

El presidente de Colombia no fue el único en ser incluido en la ‘Lista Clinton’, también fueron añadidos su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti.

Por lo pronto, Donald Trump, sigue adelante en su agenda de mejorar las relaciones comerciales de Estados Unidos con los demás países del mundo.

En su gira en Asia, Donald Trump se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, con el propósito de cerrar un acuerdo que ponga fin a la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo.

Además, se espera que se encuentre con el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva para resolver sus diferencias luego de varios roces diplomáticos: "Creo que nos reuniremos, sí", dijo el presidente estadounidense a los periodistas antes de partir.

A diferencia de Colombia, Tanto Lula como Trump han comenzado a resolver sus diferencias después de meses de disputas económicas y la imposición de aranceles del 50% por el juicio y la condena por intento de golpe de Estado en contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, quien siempre ha sido cercano al magnate republicano.

Temas relacionados:

Petro en Lista Clinton

Donald Trump

Narcotráfico en Colombia

Lucha contra las drogas

