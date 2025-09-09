"La única fe de vida es la ropa sucia": Sairam Rivas, esposa del preso político venezolano Jesús Armas quien cumple nueve meses de detención

Este miércoles 10 de septiembre se cumplen nueve meses de la detención del dirigente político venezolano Jesús Armas por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Para hablar sobre este tema, Sairam Rivas, pareja del preso político Jesús Armas e integrante del Comité para la Libertad de Presos Políticos, conversó con La Tarde de NTN24.

Rivas afirmó que se cumplen “nueve meses de injusticia, de arbitrariedad, de violación del derecho a la defensa y nueve meses en los cuales Jesús estuvo una semana de desaparición forzada”.

“Ya no solo te detienen de manera arbitraria y te desaparecen, sino que ahora también te aíslan de manera prolongada como una forma de tortura para el preso político y su familia”, añadió.

La esposa del preso político venezolano expresó que: “Quitaron la posibilidad de poder llevarles alimentos y medicinas todos los días, ahora esto solamente se puede hacer una vez a la semana”.

Y contó en la entrevista que: “La única fe de vida es la ropa sucia, es conformarte con lo que los guardias que están en las puertas del Helicoide te den, de que ellos están bien”.