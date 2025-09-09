"Son fugitivos, así que cualquier acción contra esa estructura es legítima y legal, eso hay que advertírselo a Gustavo Petro": Paola Holguín sobre pronunciamiento del presidente sobre Venezuela

En el programa La Tarde de NTN24, la precandidata presidencial y senadora del Partido Centro Democrático en Colombia, Paola Holguín, cuestionó el discurso que el presidente Gustavo Petro pronunció este martes, sobre Venezuela, en un evento desde Brasil.

VEA TAMBIÉN "Es algo que no he visto en 50 años en la zona del Caribe": exasesor de seguridad en la Casa Blanca sobre despliegue de Estados Unidos cerca de Venezuela o

Petro, cabe recordar, aseguró que Colombia no prestará su territorio para una eventual “invasión” en Venezuela.

“A mí me recuerda el caso de Venezuela, el nuestro en Ecuador contra el campamento terrorista de Raúl Reyes (...) Cuando uno lanza un ataque contra una estructura criminal, narcotraficante y terrorista no es contra un país, no es contra un pueblo, es contra un blanco legítimo e ilegal”, afirmó Holguín en La Tarde de NTN24.

La senadora insistió en que cualquier acción contra Nicolás Maduro no debe interpretarse como una agresión a una nación o un pueblo sino como una medida frente a un régimen criminal.

“Eso es lo que se aplicaría en este caso frente a cualquier acción contra el régimen de Nicolás Maduro. Se trata de un régimen narcotraficante, terrorista. Ellos son fugitivos de la justicia norteamericana, así que cualquier acción contra esta estructura criminal es legítima e ilegal", aseveró.

En respuesta a la afirmación de Petro de que la situación en Venezuela es un “problema político”, Holguín enfatizó que “aquí nosotros no podemos hablar de un problema político”.

“Las acciones contra Maduro no son por su ideología, no son porque no nos guste su manera de administrar (...). Esto no es un tema político, esto es un tema jurídico de seguridad para el hemisferio”, indicó.

Finalmente, Holguín también cuestionó la apuesta del mandatario colombiano por un diálogo regional en Sudamérica sobre Venezuela: “El tiempo del diálogo se acabó”.