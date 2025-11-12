¿Pronunciamiento premonitorio? En medio de la 'Navidad Bolivariana', Diosdado Cabello asegura: "quien pueda comerse una hallaca, cómasela, usted no sabe"

Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz del régimen venezolano, se pronunció sobre la Navidad en Venezuela.

Esta vez, el también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, lanzó unas declaraciones que para muchos en redes sociales se trataría de un 'mensaje premonitorio' debido a la tensión entre la Casa Blanca y Miraflores.

“Quien pueda comerse una hallaca (alimento que hace parte del plato típico navideño de Venezuela) cómasela, usted no sabe, ¿verdad?”, expresó Cabello.

Posteriormente, Cabello, considerado como una de las figuras más poderosas del chavismo, adicionó: “Si le van a dar un ponche de crema, agárrelo, no lo deje pasar. Si le dan una garrafa de ponsigué, agárrela”.

La tensión entre Washington y Caracas va en aumento. La llegada del portaviones USS Gerald R. Ford, la embarcación militar más grande y poderosa de la Marina de Estados Unidos, al mar Caribe cerca del territorio venezolano, agranda la crisis.

Ante la eventual incursión militar de los Estados Unidos en Venezuela, Nicolás Maduro ha ordenado a sus fuerzas armadas a “defender la patria, cueste lo que cueste”.

Por su parte, el gobierno Trump ha manifestado a través de sus portavoces que el portaviones USS Gerald R. Ford “ha sido desplegado en el mar Caribe como parte de una importante operación militar de Estados Unidos para combatir el narcotráfico y desmantelar organizaciones criminales transnacionales”.

De acuerdo con la administración de la unión americana, la misión principal del grupo de ataque, que llegó a la región el 11 de noviembre de 2025, se divide en varios frentes.

Inteligencia y vigilancia: Reforzar la capacidad de Estados Unidos para detectar, monitorear e interrumpir las actividades ilícitas en el hemisferio occidental.

Operaciones antidrogas: Apoyar los esfuerzos existentes contra los carteles de la droga y las redes de contrabando, mejorando y ampliando las capacidades de interrupción del tráfico de narcóticos.

La presencia del portaviones y su grupo de ataque (que incluye destructores y aeronaves de vigilancia) ha generado respuestas y movilizaciones militares por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).