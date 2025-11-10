NTN24
Lunes, 10 de noviembre de 2025
Tenis

La razón por la que Djokovic se retiró del ATP Finals pese a haber ganado su título 101 en Atenas

noviembre 10, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Novak Djokovic en la final del ATP 250 de Atenas - Foto EFE
El Masters ATP de Turín reúne a los ocho jugadores que han acumulado más puntos ATP en la temporada.

El siete veces campeón del ATP Finals conocido anteriormente con el Torneo de Maestros, Novak Djokovic, se ha retirado del torneo de fin de temporada debido a una lesión en el hombro, horas después de ganar su título número 101 en el Campeonato Helénico.

El finalista Lorenzo Musetti ocupará su lugar en Turín, donde comenzó el ATP Finals el domingo, después de que Djokovic necesitara casi tres horas para vencer al italiano por 4-6 6-3 7-5.

"Tenía muchas ganas de competir en Turín y dar lo mejor de mí", publicó Djokovic en sus redes sociales. "Pero tras la final de hoy en Atenas, me entristece comunicar que debo retirarme debido a una lesión persistente", indicó.

Djokovic también se perdió el final de la temporada pasada por una lesión, después de haber ganado su séptimo título en 2023.

El jugador de 38 años aseguró que había estado lidiando con la lesión durante todo el torneo en Atenas. "Esa es la razón por la que decidí no tomar una decisión antes sobre si iba a ir a Turín o no, porque quería ver cómo se desarrollaban los partidos, cómo reaccionaba", dijo a los periodistas.

Después del partido anterior al decisivo, el serbio afirmó que esperaba no empeorar. Pero después, incluso antes del partido, no se encontraba bien, según manifestó. "Tuve que tomar todos los medicamentos fuertes para poder jugar", relató.

Sentí que no tenía ninguna posibilidad de completar todo el torneo de Turín con el nivel de tenis requerido cuando te enfrentas a los ocho mejores del mundo.

Musetti, que necesitaba vencer a Djokovic para superar al canadiense Felix Auger-Aliassime y clasificarse para el torneo, sustituirá entonces al serbio en el Grupo Jimmy Connors. En este sentido, el kazajo Alexander Bublik será el primer suplente.

Esta es la primera vez que dos tenistas italianos de individuales se clasifican para la misma edición del ATP Finals y es, a su vez, la primera aparición de Musetti. El otro italiano es el número uno del mundo, Jannik Sinner.

"Novak, no hay muchas más cosas que decir sobre ti y tu carrera. Sigues probando a tu edad que puedes batirnos, cada vez que comparto pista contigo me llevo un aprendizaje, así que gracias por eso", le dedicó Musetti luego del encuentro.

Con 38 años y cinco meses, el ícono con 24 títulos de Grand Slam es el ganador más veterano de un torneo desde el australiano Ken Rosewall, que tenía 43 años cuando ganó en Hong Kong en 1977.

Djokovic no había ganado un título desde su victoria en mayo en el ATP 250 de Ginebra (tierra batida).

Al dominar a Musetti por novena vez en diez enfrentamientos, el serbio había privado al italiano de una primera participación en el Masters ATP de Turín, que reúne a los ocho jugadores que han acumulado más puntos ATP en la temporada.

