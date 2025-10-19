NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Robo

Ladrones asaltaron en “siete minutos” el museo más visitado en el mundo y se llevaron joyas de la corona francesa

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Museo del Louvre | Foto: AFP
Varios museos franceses han sido recientemente objeto de robos y hurtos en los últimos meses.

Este domingo, uno de los museos más famosos en el mundo tuvo que cerrar sus puertas luego de ser víctima de un asalto que duró tan solo siete minutos.

Se trata del Museo del Louvre de París, en donde a tan solo momentos de su apertura, tres hombres ingresaron y robaron joyas de la corona francesa.

Según han informado las autoridades parisinas, el asalto resistió tan solo siete minutos, tiempo suficiente para que los ladrones se llevaran joyas de “un valor inestimable”.

De acuerdo con el sitio web del Louvre, el gran robo fue a la galería en la que se encuentra la colección real de piedras preciosas y los diamantes de la corona del monarca francés Luis XIV, mejor conocido como Rey Sol.

Entre la lista de joyas robadas también se encuentran: tres diamantes históricos, el Regent, el Sancy y el Hortensia; así como un collar de esmeraldas y diamantes que Napoleón regaló a su esposa, la emperatriz María Luisa.

Por su parte, la ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati , informó que el robo se dio a primera hora de la mañana.

Además, la funcionaria francesa señaló que se encontró una de las joyas robadas cerca del museo.

Las autoridades reportaron que la corona de la emperatriz Eugenia, que hacen parte de las joyas robadas, fue encontrada cerca del museo totalmente dañada.

La pieza del siglo XIX, que perteneció a la esposa de Napoleón III y que está compuesta por 1.354 diamantes y 56 esmeraldas, sufrió algunos daños que las autoridades no precisaron.

Tras el robo, el museo en el que están las obras de la Mona Lisa y la Venus de Milo , anunció que no abriría este domingo.

Entre tanto, el ministro del Interior francés, Laurent Nuñez , indicó a los medios de comunicación que se trataron de cuatro o tres ladrones los que ingresaron al lugar haciendo uso de un “brazo articulado” que estaba en un camión para acceder a la "sala Apolo".

La Fiscalía de París comunicó que abrió una investigación por el robo en “banda organizada y asociación ilícita con multas delictivos”.

Según la entidad, la investigación contará con el apoyo de la brigada de represión del crimen organizada de la Policía Judicial y de la Oficina Central de Lucha contra el Tráfico de Bienes Culturales.

Hasta ahora solo han reportado que los asaltantes iban equipados con pequeñas motosierras, según una fuente policial. Una moto fue encontrada tras su fuga.

El Louvre de París es el museo más visitado del planeta, con cerca de nueve millones de visitantes en 2024, de los cuales el 80% eran extranjeros.

Sin embargo, el robo que sufrió se enciende nuevamente de las alarmas sobre el aumento de los robos en el país.

Esto porque varios museos franceses han sido recientemente objeto de robos y hurtos en los últimos meses, lo que ha puesto de manifiesto posibles fallos en los sistemas de protección y vigilancia.

En septiembre, varias muestras de oro nativo fueron robadas en el Museo Nacional de Historia Natural de París , que deploró una "pérdida inestimable".

Y en noviembre del año pasado, cuatro ladrones entraron a plena luz del día con guantes, capuchas y cascos en el museo Cognacq-Jay de París y robaron tabaqueras y otros objetos de valor tras romper una vitrina con hachas y bates de béisbol.

