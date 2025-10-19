NTN24
Domingo, 19 de octubre de 2025
Gustavo Petro

Presidente Petro responde a acusaciones de Trump: "Tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante"

octubre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto: EFE
Las palabras de Petro se dan luego de que Trump lo acusara de ser "un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, respondió a las acusaciones que hizo Donald Trump sobre él este domingo.

Desde su cuenta en la red social de X, el mandatario colombiano dijo: “Trump está engañado de sus logias y asesores”.

“El principal enemigo que tuvo el narcotráfico en Colombia, fue en el siglo XXI, el que le descubrió sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese fui yo”, añadió.

o

El líder de Pacto Histórico concluyó su post diciendo: “Le recomiendo a Trump leer bien a Colombia y determinar en qué parte están los narcos y en qué parte están los demócratas”.

En otro post, en respuesta a un mensaje de la precandidata presidencial Vicky Dávila, aseguró que: “Tratar de impulsar la paz de Colombia no es ser narcotraficante”.

En su post en Truth Social, Trump también afirmó que suspende los subsidios al país sudamericano.

El jefe de Estado le envió una advertencia a Petro diciendo que debe de cerrar estos "campos de exterminio de inmediato" o Estados Unidos lo hará y “no será bien recibido”.

Con estas palabras la tensión entre Colombia y Estados Unidos aumenta, en medio del poderoso despliegue militar estadounidense en el Caribe y los ataques a varias embarcaciones señaldas de transportar drogas, entre ellos uno contra un “narcosubmarino”, en el que se confirmó sobrevivió un ciudadano colombiano.

