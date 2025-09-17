NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
Lucha contra las drogas

“Las afirmaciones del Ejecutivo no reflejan la postura de un país”: partidos políticos de oposición rechazan la postura de Gustavo Petro ante la descertificación de los EE. UU.

septiembre 17, 2025
Por: Natalya Baquero González
Los colectivos opositores, por medio de un comunicado, manifiestan que el gobierno Petro ha fracasado en la lucha contra la erradicación de los cultivos ilícitos.

Once partidos políticos de oposición del gobierno de Gustavo Petro, por medio de un oficio, expresaron su “rechazo” frente a los comentarios hechos por parte del mandatario hacia los Estados Unidos, luego de que este país norteamericano tomara la decisión de descertificar a Colombia en su lucha antidrogas.

"Simplemente, Estados Unidos participa en política interna de Colombia; quiere un presidente títere. El pueblo colombiano responderá si quiere un presidente títere como el que vendió a Panamá, o quiere una nación libre o soberana", fueron las palabras de Petro luego del comunicado emitido por el Departamento de Estado.

Frente a esto, varios partidos políticos tomaron postura y rechazaron los comentarios del presidente colombiano, dejando claro que sus reacciones no representan al país.

“Las afirmaciones del Ejecutivo no reflejan la postura del país y constituyen un agravio a una nación que ha respaldado a Colombia en este esfuerzo durante décadas”, se lee en el comunicado en el cual destacan el acompañamiento que ha brindado el gobierno norteamericano en su lucha antidrogas durante décadas.

Este oficio fue firmado por las colectividades del Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, La U, Nuevo Liberalismo, Verde Oxígeno, Mira, Salvación Nacional, Liga Anticorrupción y Colombia Justa y Libres, quienes dejaron claro que las políticas y decisiones efectuadas por parte de la administración Petro no han sido eficaces para la erradicación de cultivos ilícitos.

“La decisión de Washington no se dirige contra nuestras instituciones ni contra aquellos en Colombia que han enfrentado esta batalla, sino que es un cuestionamiento a la dirección política de un gobierno que ha fracasado en su responsabilidad”, expresaron los 11 partidos políticos de oposición.

o

Asimismo, manifestaron su apoyo a las futuras medidas que se tomen por parte de la administración de Donald Trump: “Reiteramos nuestro respeto por el gobierno de los Estados Unidos y apoyamos la implementación de medidas más severas y efectivas contra el narcotráfico, entre ellas priorizar la interdicción, así como la erradicación de cultivos ilícitos”.

De igual manera, enviaron un mensaje contundente a Gustavo Petro, en el cual le reiteran que “se requieren decisiones firmes y un compromiso real” para enfrentar la lucha antidrogas, para evitar que estas sigan teniendo una avanzada a nivel nación, afectando la “seguridad, la institucionalidad y a los ciudadanos”.

