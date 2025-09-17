Las causas por las que el expresidente Jair Bolsonaro permanece hospitalizado en Brasilia

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, condenado la semana pasada por golpismo, continúa en el hospital de Brasilia donde ingresó este martes debido a un problema renal y de anemia, según informó el centro de salud.

El líder de extrema derecha dejó su prisión domiciliaria preventiva y fue hospitalizado tras sentirse mal. Pasó la noche en observación, según su familia.

En un boletín, el hospital DF Star dijo este miércoles que Bolsonaro llegó el martes "deshidratado, con elevación de la frecuencia cardíaca y caída de la presión arterial".

"Los exámenes evidenciaron persistencia de anemia y alteración de la función renal", y el expresidente seguirá bajo observación a lo largo del miércoles para determinar si debe continuar en el hospital, según los médicos.

Bolsonaro ha acusado en los últimos meses frecuentes malestares, especialmente hipos crónicos y vómitos.

Algunos de estos problemas de salud son derivados del ataque con cuchillo en el abdomen que sufrió durante la campaña electoral de 2018.

El exmandatario, de 70 años, fue condenado la semana pasada a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado, en un juicio histórico ante la corte suprema.

La corte suprema lo halló la semana pasada culpable de liderar una organización criminal para aferrarse al poder en 2022, tras perder las elecciones contra Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro no estuvo presente en las últimas sesiones del juicio debido, según sus abogados, a los problemas de salud.

El domingo Bolsonaro también ingresó al hospital para una intervención quirúrgica menor y programada, por lesiones en la piel. Los médicos le diagnosticaron entonces con anemia.