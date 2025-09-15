Confirman el interés de la FVF por entrenador mundialista con Brasil para que asuma como nuevo técnico de La Vinotinto

La selección venezolana se encuentra en la búsqueda de un nuevo director técnico luego de la salida del argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, quien fue despedido de su cargo tras la goleada ante Colombia por 6 a 3 y la eliminación del Mundial de 2026.

La Vinotinto no pudo clasificar ni siquiera al repechaje tras ubicarse octava en la tabla general de las Eliminatorias Sudamericanas y pese a la ampliación de cupos para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Es por eso que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) decidió terminar con el proceso del argentino Batista y ahora se encuentra en la búsqueda de un nuevo entrenador de cara al objetivo del próximo Mundial en 2030.

En las últimas horas se ha especulado sobre los nombres en carpeta para dirigir a La Vinotinto, no obstante, un nombre en particular ha llamado la atención.

Se trata de Adenor Leonardo Bacchi, más conocido como ‘Tite’, exentrenador de la selección brasileña en el Mundial Qatar 2022 y quien actualmente se encuentra sin equipo tras dirigir a Flamengo por última vez en el 2024.

El director técnico brasileño estaría en contacto con la FVF para negociar su vínculo al frente de La Vinotinto pensando en un nuevo proceso para el Mundial de 2026.

Así lo informó este lunes el diario O Globo de Brasil en un informe en el que también dio a conocer el impedimento que tendría en el corto plazo el entrenador mundialista.

El diario brasileño indicó que ‘Tite’ está próximo a someterse a una cirugía de rodilla, motivo por el cual la contratación no se podría acordar de manera inmediata.

Sin embargo, el mismo informe señala que la FVF no tendría problemas con esperar a que el técnico se someta al procedimiento quirúrgico.

Cabe resaltar que Tite dirigió a la selección brasileña desde 2016 hasta el término del Mundial Qatar 2022 cuando cayó por penales ante Croacia en cuartos de final.