Lunes, 09 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Trump afirma que aumento del costo del petróleo es un precio "muy pequeño a pagar" por la seguridad y la paz del mundo

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense del mercado, superó los 118 dólares, un máximo desde el verano de 2022.

Los precios del petróleo aumentaron este lunes después del nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder del régimen de Irán en sucesión de su padre, Alí Jameneí, quien fue abatido en el primer día de los ataques de Estados Unidos e Israel.

A esta ofensiva lanzada el 28 de febrero, el régimen iraní ha respondido bombardeando a sus vecinos del Golfo, apuntando especialmente contra bases militares estadounidenses.

Un bombardeo iraní, por ejemplo, provocó un incendio en la instalación petrolera de Al Ma'ameer, en Baréin, según un medio estatal.

Los ataques contra infraestructuras energéticas, el bloqueo vigente en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20% del petróleo y del gas natural licuado que se consumen en el mundo, y el temor por la estabilidad en la región hacen cundir el pánico en los mercados.

Las bolsas europeas abrieron a la baja, con París cayendo 2,59%; Fráncfort, 2,47% y Londres, 1,57% en las primeras transacciones. En Asia, la Bolsa de Tokio cerró con una baja de cerca de 5% y la de Seúl, en -6%.

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense del mercado, superó los 118 dólares, un máximo desde el verano de 2022, cuando los precios se dispararon por la invasión rusa de Ucrania.

Desde que empezaron los ataques, el precio del barril de WTI ha subido un 70%, algo nunca visto en un periodo tan corto.

El presidente Donald Trump ha tratado de aliviar la presión sobre las cotizaciones del crudo y afirmó que el aumento es un "pequeño precio a pagar" por eliminar la amenaza del programa nuclear iraní.

"Los precios del petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy pequeño a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. ¡Solo los tontos pensarían lo contrario!", afirmó en su red Truth Social.

Mojtaba Jamenei, un religioso de 56 años, es considerado cercano a los conservadores por sus vínculos con los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica.

Fue escogido por la Asamblea de Expertos, compuesta por 88 miembros, como sucesor de su padre, Alí Jamenei, asesinado en el primer día de ataques de Estados Unidos e Israel.

Trump, que la semana anterior ya mostró su disconformidad con una posible sucesión padre-hijo, había avisado antes del anuncio oficial que el nuevo líder no duraría "mucho tiempo" sin su aprobación.

También Israel había advertido la semana pasada que el nuevo guía supremo sería un "objetivo" a abatir.

Aun así, la Asamblea de Expertos afirmó que no dudó "ni un minuto" en tomar la decisión, celebrada por los rebeldes hutíes de Yemen, aliados de Teherán, y facciones armadas iraquíes pro-Irán.

Medios oficiales iraníes difundieron imágenes de gente festejando por todo el país, ondeando banderas de la república islámica o sus celulares con la linterna encendida.

Ataque al régimen de Irán

Administración Trump

Donald Trump

Gas y Petróleo

Precios

