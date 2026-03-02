NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

España no autorizó el uso de bases militares de EE. UU. en su territorio para atacar al régimen de Irán: aviones cisterna fueron trasladados a otros lugares

marzo 2, 2026
Por: Luis Cifuentes
Base de Morón de la Frontera en España - Foto: EFE
Base de Morón de la Frontera en España - Foto: EFE
El gobierno español se negó a colaborar como sí lo hicieron Francia, Alemania y Reino Unido.

En medio de la tensa situación en Medio Oriente con el ataque de Estados Unidos contra el régimen de Irán, este lunes el gobierno español no autorizó que las bases militares de Estados Unidos en su territorio fueran utilizadas para ataques contra el régimen islámico.

Se trata de 12 aviones cisterna KC-135 que se encontraban en las bases de Morón de la Frontera, Sevilla, y otros en Rota, Cádiz. Las aeronaves se encargan de suministrar combustible en el aire a otros cazabombarderos.

Así lo dio a conocer la ministra de Defensa de España, Margarita Robles, este lunes. “Las bases no van a prestar apoyo más que si fuera necesario desde el punto de vista humanitario. Hasta que no haya una resolución, el tratado no es de aplicación”, dijo la funcionaria al tiempo que señaló que los aviones cisterna de Estados Unidos fueron trasladados a otras bases.

o

Lo que está claro es que los aviones cisterna no han realizado ni iban a realizar ninguna actuación de apoyo. Probablemente por eso, el Ejército americano ha tomado la decisión soberana de llevárselos a otras bases”, indicó.

A su vez, el canciller español José Manuel Albares defendió la decisión de no colaborar con Washington en la afrenta contra el régimen iraní. “Cada país toma sus decisiones en política exterior. España tiene una posición muy clara: la voz de Europa tiene que ser en estos momentos una voz de equilibrio y moderación, de trabajar por la desescalada y para que se regrese a las mesas de negociación”, señaló.

o

Una lógica de violencia como estamos viendo solo lleva a una espiral de violencia y acciones militares unilaterales fuera de la Carta de Naciones Unidas, fuera de cualquier acción colectiva, no tiene ningún objetivo claro. Europa debe defender el derecho internacional, la desescalada y la negociación”, añadió.

De esa manera, el gobierno español se distancia de la administración de Donald Trump contrario a lo que hicieron otros países europeos como Francia, Alemania y Reino Unido.

