Videos del Comando Central muestra cómo el Ejército de Estados Unidos destruye buques minadores del régimen iraní en el estrecho de Ormuz

El Comando Central de Estados Unidos reveló videos de cómo el Ejército destruye buques minadores iranís en el estrecho de Ormuz, luego de conocerse informes de que se estaban ubicando explosivos submarinos en el cruce fluvial en medio de la Operación Furia Épica de Washington e Israel contra el régimen.

“Fuerzas de Estados Unidos eliminaron múltiples embarcaciones navales iraníes, el 10 de marzo, incluidos 16 buques minadores cerca del estrecho de Ormuz”, señaló el Comando Central en un mensaje en X.

La publicación estuvo acompañada de una serie de imágenes de video en las que se aprecia a varios barcos siendo atacados por proyectiles y explotando en la zona.

Antes del anuncio del comando militar, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había anunciado la destrucción de 10 buques minadores del régimen. Además, amenazó con graves consecuencias para el régimen islámico si intenta ubicar este tipo de artefactos en dicha zona fluvial por donde se moviliza cerca del 20% de la producción global de petróleo.

“Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto”, dijo.

Según dijo Trump, el Ejército está dispuesto a utilizar el mismo tipo de misiles con los que ha atacado presuntas embarcaciones del narcotráfico en aguas del Caribe y el Pacífico con el objetivo de "eliminar de forma permanente" dicha amenaza.

“Serán tratados de forma expedita y violenta. ¡CUIDADO!”, publicó.