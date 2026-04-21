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Martes, 21 de abril de 2026
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Régimen de Irán

Canciller del régimen considera bloqueo de EE. UU. a puertos iraníes "un acto de guerra" y advierte que sus fuerzas saben "cómo neutralizar las restricciones"

abril 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Fuerzas de EE. UU. incautan buque iraní – Foto X: @CENTCOM
Fuerzas de EE. UU. incautan buque iraní – Foto X: @CENTCOM
Seyed Abbas Araghchi señaló además que la medida representa una ruptura del cese al fuego.

El canciller del régimen iraní, Seyed Abbas Araghchi, aseguró este martes que el bloqueo ordenado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el estrecho de Ormuz para embarcaciones que se dirigen desde y hasta puertos iraníes es un "acto de guerra".

Abbas señaló además que la medida representa una ruptura del cese al fuego acordado entre Estados Unidos y el régimen, y que las fuerzas iraníes "saben cómo neutralizar las restricciones, cómo defender sus intereses y cómo hacer frente a las intimidaciones".

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El ministro de Asuntos Exteriores del régimen de Irán se refirió además al reciente ataque de la Armada de Estados Unidos contra un buque mercante con bandera iraní que no acató las órdenes del Comando Central de retroceder su camino cuando se dirigía a cruzar el estrecho de Ormuz.

"El bloqueo de los puertos iraníes constituye un acto de guerra y, por lo tanto, una violación del alto el fuego. Atacar un buque mercante y tomar como rehenes a su tripulación supone una violación aún mayor", escribió el canciller del régimen en una publicación en su cuenta oficial de la red social X.

"Irán sabe cómo eludir las restricciones, cómo defender sus intereses y cómo hacer frente a las intimidaciones", agregó.

La publicación del ministro de 63 años se da en medio de una nueva disputa entre Washington y el régimen iraní luego de que el presidente Trump hiciera un llamado al régimen el mismo martes para que libere a ocho mujeres que estarían condenadas al ahorcamiento.

"A los dirigentes iraníes, que pronto entablarán negociaciones con mis representantes: les agradecería enormemente que liberaran a estas mujeres. Estoy seguro de que ellos respetarán el hecho de que lo hagan", dijo el mandatario.

El régimen de Irán, por su parte, negó más tarde que ocho mujeres estuvieran en riesgo de ejecución después de que el mandatario republicano solicitara clemencia en su nombre.

"Trump fue engañado una vez más por noticias falsas", declaró el sitio web del poder judicial del régimen, Mizan Online. "Algunas de las mujeres que supuestamente estaban al borde de la ejecución han sido liberadas, mientras que otras enfrentan cargos que, de confirmarse las condenas, a lo sumo resultarían en prisión", añadió.

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Estados Unidos y el régimen de Irán, cabe resaltar, acordaron un cese al fuego de dos semanas desde el 7 de abril que expirará este miércoles en la noche sin nuevos anuncios hasta el momento sobre una ampliación o sobre un acuerdo que ponga un fin definitivo a los ataques cruzados en Medio Oriente.

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