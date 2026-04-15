Tras haber tenido a Paulina Rubio en su primera presentación en Coachella, Morat se prepara para un segundo show lleno de expectativas

La banda de pop rock colombiana Morat hizo su debut este fin de semana en el famoso Festival de música Coachella 2026 como uno de los actos latinos más esperados del lineup de este año.

Desde el escenario Gobi, la banda colombiana presentó un show en vivo definido por su solidez musical, su conexión con el público y una respuesta que trascendió el idioma con la participación de la mexicana Paulina Rubio.

La presentación tuvo su inicio con 'Cómo Te Atreves', que encontró al público coreando cada palabra junto a la banda y marcó el tono que se mantuvo durante todo el set.

'Amor Con Hielo' elevó aún más la intensidad, mientras que 'Faltas Tú' abrió paso a un momento más celebratorio.

Uno de los momentos más destacados de la noche llegó con 'No Se Va', que se fue construyendo poco a poco sobre el escenario, mientras que el público se apropiaba de gran parte de la que es una de las canciones más reconocidas de la agrupación.

Paulina Rubio se sumó al show

A mitad del show, la banda volvió al inicio de su historia. 'Mi Nuevo Vicio', el primer tema que lanzaron en 2015 como Morat, marcó la llegada de la estrella del pop mexicano Paulina Rubio, quien se unió en el escenario para darle un cierre memorable a ese momento.

La reacción fue inmediata y, con la audiencia encendida, se convirtió en uno de los puntos más emblemáticos de la noche.

A partir de ahí, la noche se movió entre favoritos de sus fans y cortes más profundos, lo que mantuvo a la audiencia completamente conectada de principio a fin.

Regreso al escenario de Coachella

En su primera presentación, Morat puso el foco en las canciones y en su dinámica como banda y llevó al escenario del festival la misma energía de gran formato que caracteriza sus shows en vivo.

Este sábado 18 de abril la banda regresará al escenario de Coachella para el segundo fin de semana del festival, en el que se estrenó de manera inolvidable para los asistentes, por lo que existe una alta expectativa para la nueva puesta en escena.

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El debut de Morat en Coachella llega en medio de su exitoso YEM World Tour, que recientemente anunció fechas en México, incluyendo la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara.