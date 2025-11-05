Más de 100 muertos dejó paso de poderoso tifón en Filipinas

La cifra de muertos por el tifón Kalmaegi en el centro de Filipinas superó los 100 este miércoles, la mayor parte en la provincia de Cebú donde el número de fallecidos es de 76.

Y es que en dicha provincia el agua arrasó pueblos y ciudades, llevándose todo a su paso, incluidos automóviles, casas improvisadas en las riberas y hasta enormes contenedores de carga.

De acuerdo con un reporte del portavoz de Cebú, Rhon Ramos, en las zonas inundadas de Liloan, localidad que forma parte del área metropolitana de la ciudad capital, Cebú, se habían recuperado 35 cuerpos que elevaron la cifra de víctimas en la provincia a 76.

Por su parte, en la vecina isla de Negro se reportó una cifra de 12 personas muertas y otras 12 desaparecidas. En esta zona, específicamente en la ciudad de Canlaon, el lodo volcánico empujado por la lluvia sepultó viviendas, según un reporte del teniente de Policía, Stephen Polinar.

De acuerdo con informe de la agencia de noticias AFP, en un recuento gubernamental anterior de 17 muertes fuera de Cebú, solo se había incluido una muerte en Negros.

Dicha cifra incluía a seis tripulantes de un helicóptero militar que se estrelló durante una misión de ayuda por el tifón.

La especialista meteorológica Charmagne Varilla indicó a la AFP que la zona alrededor de la ciudad de Cebú recibió 183 milímetros de lluvia en las 24 horas previas al impacto de Kalmaegi, muy por encima de su promedio mensual de 131 milímetros.

La gobernadora provincial Pamela Baricuatro calificó la situación como sin precedentes: "Esperábamos vientos peligrosos, pero (...) el agua es lo que realmente está poniendo a la gente en peligro", comentó.