"Le digo Estados Unidos que no se atreva a poner una mano en Venezuela": el desafiante mensaje del ministro de Defensa de Maduro sobre el despliegue militar en el mar Caribe

Padrino López, ministro de Defensa de Nicolás Maduro, dijo en un discurso frente a las Fuerzas Armadas del régimen venezolano que le pedía a Estados Unidos no atreverse a "poner una mano" en el país.

López además arremetió contra el secretario de Estado Marco Rubio a quien señaló de tener el "putrefacto pensamiento" de supuestamente creer que en los cuarteles de los batallones tienen drogas almacenadas.

El mensaje del funcionario del régimen llega en un momento en el que Estados Unidos sumó un anfibio a la flota que desplegó al sur del mar Caribe como parte de la iniciativa del presidente Donald Trump para abordar las amenazas de los carteles de la droga latinoamericanos.

"Yo le digo a los Estados Unidos que no se atreva a poner una mano aquí en Venezuela, se lo digo en representación de la Fuerza Armada (…) que no pongan un pie en territorio venezolano y agreda nuestra 'soberanía' porque no solamente sería a Venezuela, sería una agresión contra toda Latinoamérica", dijo López en medio de su pronunciamiento, según se ve en un video que circula en redes sociales.

Y es que este miércoles el mismo ministro de Defensa de Maduro publicó un video en su Instagram en el que llama "nauseabundo" a Marco Rubio y rechaza una presunta acusación del jefe de la diplomacia estadounidense sobre las Fuerzas Armadas del régimen venezolano.

Luego de pedirles a los comandantes de batallones, de grupos y de buques que se pusieran de pie, les contó que Rubio habría asegurado que "en los cuarteles almacenan drogas. Hasta allá llegó el putrefacto, pensamiento y el odio del jefe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica a decir: Ustedes, muchachos, tienen droga almacenada en los cuarteles. ¿Ustedes han visto eso? Qué cosas tan estrafalarias, de verdad".

Asimismo, López, con un tono desafiante continuó dirigiéndose a la Unión Americana aseverando que "ellos saben de qué estamos hechos", insistiendo en que no desconocían la fuerza del régimen, sobre el reciente despliegue militar estadounidense.

"Ellos lo saben y por eso es que nos quieren quitar del medio. Quieren forzar un cambio de régimen en Venezuela. Quieren destruir la constitución, hacer una nueva neoliberal que obedezca los intereses de los imperios, teniendo nosotros la mayor reserva de petróleo del mundo, de gas, de minerales", manifestó.

Luego de resaltar las riquezas naturales del país sudamericano, el funcionario de la dictadura les pidió a las Fuerzas Armadas "defender a Venezuela en cada centímetro de su territorio, de su espacio aéreo, de su espacio marítimo".

De acuerdo con López, las tropas del régimen van a defender a Venezuela "gustosamente". "No nos cuesta nada porque nosotros venimos en esa estirpe libertaria de hace 200 años", sentenció.

La semana pasada, Marco Rubio insistió en que el régimen de Maduro era una "organización criminal" durante una conferencia de prensa luego de un acuerdo con Paraguay y aseguró que "la droga es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos".

El ministro del Interior del régimen, Diosdado Cabello, rechazó después esas declaraciones y aseguró que "el único cártel de droga que opera a la luz de todo el mundo es la DEA (Administración de Control de Drogas)" de Estados Unidos.