Viernes, 12 de diciembre de 2025
Este fin de semana se dará la noche más brillante del año por la lluvia de meteoritos “Gemínidas”, que estará en su pico más alto: Consejos y horarios de observación para Colombia y Venezuela

diciembre 12, 2025
Por: Laura Talero Rojas
Lluvia de meteoritos | Foto NASA
Las Gemínidas se ven mejor durante la noche y antes del amanecer, y son visibles en todo el mundo debido a un máximo amplio de casi 24 horas.

Skywatchers o aficionados al espacio prepárense para la lluvia de meteoritos, puesto que alcanzará su punto máximo en la noche del 13 de diciembre, el pico estará acompañado de la fase de una media luna menguante, y a su alrededor Géminidas pasado por los cielos cada minuto.

De acuerdo con la información publicada por la Sociedad Americana de Meteoros, las Gemínidas suelen ser la lluvia de meteoros más fuerte del año, esta es una lluvia única “que proporciona buena actividad antes de la medianoche”.

Adicionalmente, las “Géminidas suelen ser brillantes e intensamente coloridas. Debido a su velocidad media-lenta, no se suelen ver estelas persistentes”, hasta el momento, se conoce que durante su paso se pueden ver hasta 120 meteoros por hora en condiciones ideales.

Estos meteoritos provienen de partículas de restos de cometas y fragmentos de asteroides, algunos de ellos suelen ser de color amarillo, debido a que al orbitar el Sol, dejan una estela de polvo.

El acontecimiento se da cada año, ya que la Tierra atraviesa estas estelas de escombros, lo que permite que los fragmentos colisionen con nuestra atmósfera, donde se desintegran creando vetas brillantes y coloridas en el cielo.

¿Qué diferencia esta lluvia de meteoritos de las demás?

Su toque especial proviene de que las “Gemínidas se originan en un asteroide: 3200 Faetón. El asteroide 3200 Faetón tarda 1,4 años en orbitar el Sol. Es posible que Faetón sea un ‘cometa muerto’ o un nuevo tipo de objeto que los astrónomos están considerando, llamado ‘cometa rocoso’", según la NASA.

El asteroide Faetón fue descubierto el 11 de octubre de 1983 por el Satélite Astronómico Infrarrojo. Debido a su proximidad al Sol, Faetón recibe este singular nombre en honor al personaje de la mitología griega que conducía el carro del dios Sol Helios.

Horarios de observación

Según los centros de meteoros y agencias espaciales su actividad se dará entre el 13 y 14 de diciembre, la constelación de Géminis estará ubicada a partir de las 22:00, el espectáculo iluminará cerca del 28% de los cielos.

En compañía de este evento se asomará la Luna que tendrá una fase creciente menguante, su aparición será cerca de las 2:00 a.m. hora local.

El espectáculo astronómico será más visible en el hemisferio norte, sin embargo, la sociedad Americana de Meteoros aclara que “también se ven en el hemisferio sur, pero solo durante la mitad de la noche y a una velocidad reducida”.

Las recomendaciones son buscar áreas alejadas de las luces de la ciudad, usar solo sus ojos para la observación y de acuerdo con los consejos de la NASA debe mirar el cielo por 30 minutos, después “sus ojos se adaptarán y comenzará a ver meteoros”.

