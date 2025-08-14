Cabello informa de otra incautación de explosivos y advierte a EE.UU.: Nosotros también estamos desplegados

Este jueves, el Gobierno de Estados Unidos ordenó el despliegue de fuerzas aéreas y navales en el sur del Mar Caribe para enfrentar las amenazas de los cárteles de la droga latinoamericanos, y luego que declarara "terrorista" al Cartel de los Soles.

La decisión sería un claro mensaje hacia el régimen de Venezuela, pues es el único país de esa zona con un grupo criminal dentro de la lista del Gobierno Trump.

En este contexto, el ministro de Interior y Justicia del régimen de Maduro, Diosdado Cabello, anunció el supuesto allanamiento de "otro galpón" con explosivos, esta vez desde El Tique, estado Anzoátegui, y aprovechó para mencionar la decisión de Estados Unidos.

"Nosotros también estamos desplegados, en todo el Caribe que nos corresponde, en nuestro mar. Anoche agarramos unas lanchas que llevaban combustible. Cuando la DEA se mueve es para asegurar el transporte de droga para ellos".

Agregó que en el local fueron desmantelados "explosivos para usos petroleros", pero que el uso es el argumento "de ellos que dicen que esto no explota sino para temas petroleros, tratando de manipular y de engañar".

Aunque no responsabilizó directamente quiénes son "ellos", el ministro apuntó directamente a la opositora María Corina Machado como supuesta operadora de un plan terrorista.

VEA TAMBIÉN Estados Unidos ordena desplegar fuerzas navales y aéreas en el sur del Caribe para enfrentar a cárteles de la droga, incluido el Cartel de los Soles o

Señala que Machado ha advertido que algo va a pasar. "Qué es lo que va a pasar? Que vas a volar a Venezuela? Tú no has ganado ni una junta de condominio, cuál es el interés?, entregar el petróleo a los gringos?, pero porqué tienes que provocar la muerte a esta cantidad de gente?", dijo.

NTN24 habló con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien confirmó el movimiento y apuntó contra Nicolás Maduro.

"Es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, son grupos que están operando con impunidad en aguas internacionales, simplemente exportando a Estados Unidos veneno", señaló, haciendo una referencia general sobre las organizaciones criminales designadas.

Frente a la decisión de llevar fuerzas aéreas y navales al sur del Caribe, Rubio señaló: "tenemos muchos países que cooperan con nosotros y algunos que, desafortunadamente, no".