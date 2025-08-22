NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Atentado

"Es un acto sin alma, algo espantoso": dura reacción del alcalde de Cali frente a atentado que ensombreció la ciudad y que deja varios muertos

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Alejandro Eder, alcalde de Cali - Foto EFE
La explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en Cali, capital del Valle del Cauca, dejó al menos seis muertos y más de 70 heridos, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, se pronunció en las últimas horas sobre la jornada de violencia que se vivió este jueves cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en el Valle del Cauca.

En medio de una entrevista para La W, el alcalde aseguró que su administración no descansará hasta dar con los responsables del atentado, que deja hasta el momento seis muertos y más de 70 heridos, según el más reciente balance de la Defensoría del Pueblo.

“Hablamos de dos camiones, cada uno con cerca de ocho cilindros de los que hacía la guerrilla en su momento, pero mal hechos. Lo que hicieron ayer fue una locura, hay que ser un ser sin alma. Lo que pasó ayer no tiene perdón de Dios”, indicó.

Eder señaló que el hecho violento ocurrido este jueves no solo se trata de un ataque contra una base militar. “Hacer eso a las 2:50 de la tarde, es un acto sin alma, es algo espantoso. Esto no es una guerra, es un ataque narcoterrorista”, advirtió.

Asimismo, atribuyó el atentado a la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las Farc. “Atrapamos dos delincuentes, uno de los que capturamos es la mano derecha de alias ‘Marlon’, uno de los máximos cabecillas de la Jaime Martínez”. “Estos tipos lo que quieren es matar para vender droga (...) son traquetos”, agregó.

El alcalde de Cali explicó que el problema principal se origina en Jamundí y el norte del Cauca. “Se va a plantear una estrategia por parte de las Fuerzas Militares para copar Jamundí y para sacar de una vez por todo a estos delincuentes que están allá instalados y erradicar toda la coca que hay en el municipio”, aseguró.

Este jueves, se vivió una jornada de terror en dos departamentos de Colombia, que ya dejan hasta el momento un total de 19 muertos y decenas de heridos.

El primero de ellos ocurrió en el municipio de Amalfi, en Antioquia, donde un helicóptero de la Policía de Colombia fue derribado por un dron, según información preliminar.

Según confirmaron las autoridades, trece miembros de la Policía murieron y varias personas resultaron heridas tras el ataque que derribó la aeronave.

El atentado se perpetró mientras la Policía Nacional se encontraba realizando erradicación de cultivos ilícitos de manera manual en la zona cuando se presentaron enfrentamientos con grupos delictivos de la zona.

Horas después, en la tarde, se reportó una explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, ubicada en Cali, capital del Valle del Cauca.

Tras el hecho, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció desde su cuenta en la red social de X en la que afirmó que el terrorismo es la nueva “expresión de las facciones dirigidas por Iván Mordisco”.

Desde su cuenta oficial, el líder del Pacto Histórico calificó la explosión de ser una “reacción terrorista” y señaló a "la junta del narcotráfico", misma de la que responsabilizó por días atrás por el asesinato del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco, y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico”, añadió.

Es por esto que expresó que el gobierno “le pide al mundo que considere a la junta del narcotráfico como una organización terrorista, y a sus bandas armadas en el Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano”.

