Viernes, 31 de octubre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

"Letales y listas": Comando Sur de EE. UU. mostró imágenes de operaciones en medio de versiones sobre posibles ataques a Venezuela

octubre 31, 2025
Por: Diana Pérez
Fuerzas militares estadounidenses en el Caribe | Foto captura video X: @Southcom
Fuerzas militares estadounidenses en el Caribe | Foto captura video X: @Southcom
Hace unos días, el Comando Sur advirtió sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas desplegadas en el Caribe.

Este viernes el Comando Sur de Estados Unidos publicó en su cuenta oficial de X un video en el que se ven algunas operaciones militares en el mar Caribe.

En el clip se muestran las fuerzas militares que usa Estados Unidos en su despliegue para combatir el narcotráfico y proteger la soberanía del país.

El Comando Sur describió su armamento y al portaaviones como “letales y listas” y aseguró que esto es un vistazo “a las fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión al Comando Sur las operaciones dirigidas por Departamento de Guerra y las prioridades del presidente Donald Trump para desarticular el narcotráfico y proteger la patria”.

Hace unos días, el Comando Sur advirtió sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas desplegadas en el Caribe.

En otro video difundido en sus redes imágenes de las maniobras que realizan sus fuerzas militares estadounidenses desplegadas en el Caribe.

o

Sobre las maniobras, el Comando Sur afirmó: “Nuestras fuerzas armadas son la fuerza de combate más capaz del mundo”.

“Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe para apoyar las operaciones ordenadas por Trump para desmantelar el tráfico ilícito de drogas y proteger la patria”, añadió.

Desde el inicio del despliegue militar, Washington ha destruido varias embarcaciones que presuntamente transportaban droga por el Caribe hacia territorio estadounidense.

Por este despliegue militar, la tensión entre Estados Unidos y Venezuela ha aumentado visiblemente al punto de que se habló de posibles ataques en territorio venezolano.

Sin embargo, Trump negó este viernes esas afirmaciones diciendo que no tiene contemplado realizar ataques en Venezuela.

La declaración se da en medio del creciente e histórico despliegue militar de los Estados Unidos en el Caribe sur y de múltiples versiones de medios estadounidenses, como Newsweek y el Miami Herald, que informan sobre la posibilidad de un ataque en territorio venezolano.

La expectativa ha venido en aumento, impulsada también por las constantes declaraciones de Donald Trump, quien autorizó públicamente operaciones de la CIA en Venezuela y ha advertido insistentemente sobre una nueva etapa del despliegue militar con ataques terrrestres.

Además, el Gobierno Trump acusa a Nicolás Maduro de ser el líder del Cartel de los Soles, designado como organización narcoterrorista, y de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Nicolás Maduro y Vladimir Putin (EFE)
Rusia

Rusia reiteró su apoyo al régimen de Maduro y envió amenazante advertencia: "Estamos preparados para responder"

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro - Foto referencia EFE
Brasil

Fusiles de las Fuerzas Armadas venezolanas fueron hallados durante operativo policial en Río de Janeiro

Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro bromeó sobre supuesta tenencia de una bomba nuclear en Venezuela: "Ustedes no sabían"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EFE)
Armas nucleares

¿Nueva carrera nuclear o jugada estratégica? Esto dicen los expertos sobre declaraciones de Trump que ponen en alerta al mundo

Detenciones en Estados Unidos - EFE
Crisis por deportaciones entre EE.UU. y Colombia

Gobierno Trump busca acelerar las deportaciones para cumplir con la meta de 600 mil por año

