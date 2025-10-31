España rompe el silencio y admite el "dolor" de la conquista en los pueblos originarios de América

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció este viernes el "dolor e injusticia" causado a "los pueblos originarios" durante la Conquista española de América.

En la inauguración de la exposición ‘La mitad del mundo. La mujer en el México indígena’ en Madrid, Albares dijo que en las relaciones entre México y España hay "una historia muy humana y como toda historia humana, de claroscuros, y también ha habido dolor, dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición".

"Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy, y justo es lamentarlo. Porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla", concluyó el ministro del Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró el "primer paso" del gobierno de España en reconocer los abusos cometidos durante la conquista de América.

"Celebro que haya un inicio de este reconocimiento (...) tiene que continuar", reaccionó Sheinbaum en su rueda de prensa diaria en Ciudad de México, donde difundió un video con la declaración de Albares.

La mandataria consideró un "primer paso" que una autoridad del gobierno español lamente "esta violencia del pasado" porque así, añadió, el "agravio" comienza a saldarse.

Para la gobernante, este gesto de Albares fue resultado también del empeño de México en insistir sobre la necesidad de que España se excuse ante los pueblos originarios.

El pasado lunes, en su conferencia de prensa, Sheinbaum dijo que su gobierno aún espera la respuesta a la carta de 2019, donde el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió una carta a Madrid exigiendo a la Corona una disculpa por los abusos durante la Conquista.

Sin embargo, el rey Felipe VI no emitió ninguna declaración pública ni contestó directamente la misiva. Un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores español defendió entonces la historia compartida entre ambos países y rechazó la idea de pedir disculpas.