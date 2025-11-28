Shakira celebra 20 años de ‘Fijación Oral’ y sigue haciendo historia con su gira musical

El 27 de noviembre de 2005, Shakira publicó Fijación Oral Vol. 1 y Oral Fixation Vol. 2, uno de sus proyectos más influyentes y ambiciosos que logró trasformar la historia del pop latino.

Este proyecto, con el que se atrevió a cantar en dos idiomas, a mezclar géneros y a desafiar la industria, Shakira abrió una puerta a los artistas latinoamericanos en los mercados globales.

La época de “Fijación Oral” dejó canciones que ahora forman parte de la historia del pop y de cada uno de sus shows musicales.

“La Tortura” con Alejandro Sanz se volvió un éxito sin precedentes en el mercado latino, mientras que “Hips Don’t Lie” junto a Wyclef Jean llegó al número uno en más de 55 países, consolidando a Shakira como una superestrella mundial.

Fijación Oral Vol. 1 ganó el Grammy al Mejor Álbum de Rock/Alternativo Latino (2006) y obtuvo cuatro Latin Grammy, incluyendo Álbum del Año y Grabación del Año.

Entre tanto, Oral Fixation Vol. 2 consolidó la transición de Shakira hacia el mercado anglo, demostrando que su propuesta artística podía traspasar varios idiomas.

Así como hace 20 años Shakira hizo historia en las listas de ventas, hoy lo hace en los estadios con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran” con el que ha recorrido varios países del mundo.

Este 2025, la colombiana vive el tour más importante a nivel mundial redefiniendo la música en directo, así como redefinió la industria musical latina con ‘Oral Fixation Vol. 2’.

La prueba de que Shakira sigue dictando las reglas del mercado se encuentra en las cifras. Recientemente, Shakira anunció tres nuevas fechas en México para el próximo año.

A través de un comunicado, se dio a conocer que la artista se presentará en el mes de febrero en Chiapas, Yucatán y Ciudad de México.

“Shakira regresa a México para ofrecer las noches más poderosas, emotivas y explosivas de la gira, en un encuentro que promete ser inolvidable. El fervor del público mexicano no solo impresionó a la industria: influyó directamente en la decisión de agregar nuevas fechas, impulsada por la demanda masiva de los fans”, señala el comunicado.

Estas son las nuevas fechas confirmadas de Shakira en México 2026

- 21 de febrero – Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

- 24 de febrero – Estadio Carlos Iturralde, Mérida, Yucatán

- 27 de febrero – Estadio GNP Seguros, Ciudad de México

La barranquillera marcó un hito al ofrecer 12 conciertos en el estadio para eventos masivos GNP Seguros y al elevar la cifra de asistentes a más de 780 mil durante su estadía en la capital mexicana.

Ante ello, la intérprete de ‘Soltera’ recibió una placa conmemorativa por su récord de ventas en el Estadio GNP Seguros, donde también se han presentado reconocidos artistas.