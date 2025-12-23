Liberan a 18 soldados que fueron secuestrados mientras adelantaban operaciones contra el ELN en el Chocó

En la noche de este lunes fueron liberados los 18 integrantes del Ejército Nacional que habían sido retenidos desde el domingo en una zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, en el noroeste de Colombia.

La liberación se dio tras una mediación humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo en conjunto con la Iglesia Católica, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía local.

Uno de los primeros en confirmar la noticia fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta en la red social X.

“No existe territorio vedado para la Fuerza Pública. El Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales. Seguiremos cumpliendo nuestra misión constitucional y desmantelaremos el cartel del ELN y a cualquier organización que amenace la seguridad de los colombianos”, dijo Sánchez.

Los uniformados, que pertenecen a la Décimo Quinta Brigada del Ejército Nacional, iniciaron su retorno hacia Quibdó tras permanecer retenidos por más de 36 horas, según informó en su momento el Ejército Nacional.

"Nuestros 18 hombres de la #Brigada15 fueron liberados tras permanecer 36 horas secuestrados por la comunidad indígena de Río Claro, resguardo La Puria, pueblo Embera Katío, mientras desarrollaban operaciones contra el GAO ELN", indicaron a través de redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 21 de diciembre, cuando lo uniformados realizaban una operación contra el grupo guerrillero ELN, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Los soldados fueron rodeados por "casi 200 personas y trasladados a la fuerza, contra su voluntad, a una reserva indígena" en el departamento del Chocó, en el noroeste del país, cerca de la frontera con Panamá, dijo Sánchez en una publicación en la red social X.

Ante ello, el ministro de Defensa condenó el secuestro y afirmó que restringir la operación militar pone a las comunidades locales en "grave riesgo".

"Estos operativos tienen como objetivo proteger a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas, de amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros actos asociados a la violencia", explicó Sánchez.

"La paz no se construye secuestrando soldados ni debilitando el Estado", añadió.