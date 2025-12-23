NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
Martes, 23 de diciembre de 2025
Ejército de Colombia

Liberan a 18 soldados que fueron secuestrados mientras adelantaban operaciones contra el ELN en el Chocó

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Liberan a 18 soldados que fueron secuestrados - Foto Ejército Nacional
Liberan a 18 soldados que fueron secuestrados - Foto Ejército Nacional
La liberación de los uniformados se dio tras una mediación humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo en conjunto con la Iglesia Católica, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía local.

En la noche de este lunes fueron liberados los 18 integrantes del Ejército Nacional que habían sido retenidos desde el domingo en una zona rural de Carmen de Atrato, Chocó, en el noroeste de Colombia.

La liberación se dio tras una mediación humanitaria liderada por la Defensoría del Pueblo en conjunto con la Iglesia Católica, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía local.

Uno de los primeros en confirmar la noticia fue el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a través de su cuenta en la red social X.

“No existe territorio vedado para la Fuerza Pública. El Estado no tolerará la instrumentalización de comunidades ni las presiones criminales. Seguiremos cumpliendo nuestra misión constitucional y desmantelaremos el cartel del ELN y a cualquier organización que amenace la seguridad de los colombianos”, dijo Sánchez.

Los uniformados, que pertenecen a la Décimo Quinta Brigada del Ejército Nacional, iniciaron su retorno hacia Quibdó tras permanecer retenidos por más de 36 horas, según informó en su momento el Ejército Nacional.

o

"Nuestros 18 hombres de la #Brigada15 fueron liberados tras permanecer 36 horas secuestrados por la comunidad indígena de Río Claro, resguardo La Puria, pueblo Embera Katío, mientras desarrollaban operaciones contra el GAO ELN", indicaron a través de redes sociales.

Los hechos ocurrieron el pasado domingo 21 de diciembre, cuando lo uniformados realizaban una operación contra el grupo guerrillero ELN, según informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Los soldados fueron rodeados por "casi 200 personas y trasladados a la fuerza, contra su voluntad, a una reserva indígena" en el departamento del Chocó, en el noroeste del país, cerca de la frontera con Panamá, dijo Sánchez en una publicación en la red social X.

o

Ante ello, el ministro de Defensa condenó el secuestro y afirmó que restringir la operación militar pone a las comunidades locales en "grave riesgo".

"Estos operativos tienen como objetivo proteger a la población civil, especialmente a las comunidades indígenas, de amenazas como el reclutamiento de menores, el desplazamiento forzado y otros actos asociados a la violencia", explicó Sánchez.

"La paz no se construye secuestrando soldados ni debilitando el Estado", añadió.

Temas relacionados:

Ejército de Colombia

Colombia

Guerrilla del ELN

Secuestro

Soldados

Chocó

Ministro de Defensa

Liberación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Estados Unidos finalmente comprendió el peligro que representa para el hemisferio”: análisis de las operaciones en el Caribe contra el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Hay un presupuesto desbordado creciente en estos tres años”: experto sobre el decreto de emergencia económica que pretende emitir Petro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trump advierte a Maduro: "Si quiere jugar rudo, será la última vez que lo haga"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Esto ya no se trata de derecha o de izquierda, se trata de un pueblo sometido": analista sobre crisis humanitaria en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Este es el balance del primero año de gobierno de Donald Trump en su regreso a la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Papa León XIV llega a Turquía - Foto: AFP
Papa León XIV

Atacante que baleó a Juan Pablo II fue expulsado de ciudad turca a donde llegará el papa León tras decir que esperaba encontrarse con él

Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: AFP
Venezuela

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Espacio aéreo de Venezuela . Captura de Flightradar24
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos volvió a advertir sobre "la intensificación de la actividad militar en o alrededor de Venezuela"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Papa León XIV llega a Turquía - Foto: AFP
Papa León XIV

Atacante que baleó a Juan Pablo II fue expulsado de ciudad turca a donde llegará el papa León tras decir que esperaba encontrarse con él

Presos políticos en Venezuela | Foto referencia: AFP
Venezuela

"Están detenidos injustamente y se están muriendo en las cárceles": familiar de presa política en Venezuela

Bob Abreu, exgrandeliga / Foto: EFE
MLB

Estos son los cuatro peloteros venezolanos nominanos al Salón de la Fama de la MLB

Espacio aéreo de Venezuela . Captura de Flightradar24
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos volvió a advertir sobre "la intensificación de la actividad militar en o alrededor de Venezuela"

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz y líder de la democracia en Venezuela - Foto: AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"La misión más arriesgada que hayamos realizado": este es el equipo privado de EE. UU. que sacó a María Corina Machado de Venezuela en la misión 'Dinamita Dorada'

cardenal Baltazar Porras

Régimen quitó el pasaporte al Cardenal Porras cuando viajaba a España: Cabello lo ha amenazado varias veces

Donald Trump - AFP
Discurso

"Estaban destruyendo nuestra población, entrando drogas por el océano, y las cifras han caído 94%": Donald Trump en discurso a la nación

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre