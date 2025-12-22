NTN24
Lunes, 22 de diciembre de 2025
Aymer Callejas, colombiano experto en finanzas que brilla en EE.UU. - Foto: On The Road
On the Road

Aymer Callejas, un asesor financiero colombiano que ha brillado en los Estados Unidos: sus habilidades en la industria han sido destacadas por la revista Forbes

diciembre 22, 2025
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
Callejas cuenta cómo su pasión por las finanzas le ha permitido trabajar con grandes estrellas del deporte y del entretenimiento a nivel internacional.

El colombiano Aymer Callejas, experto en finanzas, pasó por el programa On The Road de Mauro Giraldo, un espacio en el que contó cómo nació esa pasión por las inversiones y los negocios que hoy en día le han permitido trabajar con grandes figuras de la industria deportiva, como del entretenimiento.

o

“Yo empecé mi carrera bancaria hace 15 años”, indicó Callejas, oriundo de Cali, quien a la edad de 8 años se mudó con su familia a los Estados Unidos, un país que lo vio crecer, formarse como profesional y destacarse en el sector financiero por medio del cual ha buscado “apoyar el talento latino”.

Aunque para Aymer en un principio vivir fuera de su país natal no lo convencía tanto, hoy en día vive agradecido por todas las puertas que se le han abierto en Norteamérica. “He podido aprovechar y maximizar este gran país y estas oportunidades y muy contento, de verdad, por el resultado hasta ahora”.

Callejas, quien se formó como profesional en Economía en la universidad estatal de Stony Brook, y quien desde los 19 años se encuentra involucrado en el mundo de las finanzas, recientemente fue destacado por Forbes Colombia; la revista se encargó de resaltar su trabajo y liderazgo como vicepresidente senior y director global de Deportes y Entretenimiento en Morgan Stanley Private Wealth Management.

Quien por medio de su trabajo se dedica a orientar a deportistas profesionales, artistas, organizaciones filantrópicas y familias con un patrimonio alto para que logren hacer, crecer, mantener y administrar sus bienes económicos con un firme propósito.

Aymer Callejas ha tenido la oportunidad de orientar a personajes como el exbeisbolista profesional dominicano José Reyes “La Melaza”, el cantante colombiano Kevin Roldan, entre otras celebridades.

o

El experto en economía y finanzas es muy importante; “ahorrar e invertir es el negocio”; para él es esencial: “Hay que arriesgar para poder ganar”, y no precisamente tienes que tener altos montos para hacerlo.

