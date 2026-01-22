Tras ser descartado para La Vinotinto, César Farías fue confirmado como DT de histórico equipo sudamericano que disputará la Libertadores

La selección venezolana presentó el pasado martes a su nuevo entrenador tras despedir al argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, quien no pudo conseguir la clasificación al Mundial de 2026 pese a tener las posibilidades de acceder al repechaje.

Tras varios meses de incertidumbre y en medio de la incógnita por la opción que tenían varios candidatos, finalmente la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) oficializó en el cargo al exjugador Oswaldo Vizcarrondo, quien se desempeñaba como técnico de la Sub-17.

Luego del nombramiento de Vizcarrondo, el entrenador venezolano César Farías, uno de los opcionados a dirigir La Vinotinto, fue anunciado como nuevo entrenador de un equipo histórico de Sudamérica.

Se trata de Barcelona de Ecuador, uno de los clubes más importantes de ese país y que este 2026 disputará la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante del continente.

“Un nuevo capítulo comienza. Bienvenido, profe César Farías, al Ídolo del Ecuador”, fue el mensaje en redes sociales con el que el club de Guayaquil le dio la bienvenida al entrenador venezolano.

De esa manera, el exentrenador venezolano regresa al fútbol ecuatoriano, donde protagonizó una pelea con un jugador cuando dirigía al Aucas de ese país.

Farías fue despedido de su cargo y sancionado con 14 meses por agredir a un jugador del Delfín en pleno partido.

Todo parece indicar que el extécnico de La Vinotinto mantenía la esperanza de dirigir a la selección de su país dado de que desde hace semanas atrás se especulaba sobre su llegada al club de Guayaquil, pero sin confirmación oficial.

Finalmente, la oficialización llegó dos días después de que la FVF nombrara a un entrenador en Venezuela.