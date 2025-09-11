NTN24
Torres Gemelas

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores": sobreviviente a ataque a las Torres Gemelas

septiembre 11, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
William Rodríguez, quien trabajaba como conserje en las Torres Gemelas, se convirtió en un héroe inesperado durante los ataques terroristas que sacudieron al país y al mundo entero, según relató para NTN24.

El 11 de septiembre de 2001 marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Y en ese día histórico varias personas se vistieron de héroes.

William Rodríguez, quien trabajaba como conserje en las Torres Gemelas, se convirtió en uno de los inesperados héroes tras los ataques terroristas que sacudieron al país y al mundo entero. "Era un día claro, precioso”, recuerda.

Narró en entrevista para La Tarde de NTN24 que, inicialmente, había pensado en no ir a trabajar, pero su supervisor le rogó que asistiera debido a su responsabilidad de limpiar 110 pisos de escaleras diariamente.

A las 8:46 a.m., mientras se encontraba en el sótano de la Torre Norte, Rodríguez experimentó la primera explosión. "Nos levanta en el aire, el techo se abre encima de nosotros y los rociadores contra incendios se activan", relata

o

En medio del caos, Rodríguez se enfrentó a escenas desgarradoras. Un hombre llamado Felipe David llegó con graves quemaduras, “con la piel colgando de sus brazos y cara”. “Yo lo vendo con toallas de limpieza y digo '¡Tenemos que salir!'", recuerda.

El conserje lideró la evacuación de 15 personas del sótano y regresó luego solo para ayudar a más personas atrapadas.

"Lo más horrible eran los gritos de las personas que quedaron atrapadas en los ascensores de pasajeros que se estaban quemando", afirmó.

Rodríguez admitió que este evento le causó un severo trauma que afectó su capacidad para usar ascensores durante años. También cuestiona las cifras oficiales de víctimas pues señala que muchos trabajadores indocumentados no fueron contabilizados.

"Si todo el mundo tiene responsabilidad social de ayudar a su prójimo, grandes cambios suceden. Cuando uno se dedica a los demás, eso es lo que puedo darle de consejo a la gente, que ayuden a otras personas", agregó a modo de reflexión.

