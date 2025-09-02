"Estoy muerta en vida como madre": desgarrador relato de la actriz Rhoda Torres que denuncia la detención de su hijo por el régimen de Maduro

El drama de las detenciones arbitrarias en Venezuela suma un nuevo capítulo con el caso de Jonathan Guillermo Torres, un joven de 25 años que lleva 10 meses privado de libertad tras regresar al país desde Estados Unidos.

Su madre, Rhoda Torres, cineasta y actriz venezolana, compartió en La Tarde de NTN24 la angustia que vive desde que su hijo fue arrestado en la comisaría de Alcabala de Peracal al intentar ingresar a Venezuela. "Mi hijo es inocente. Nunca se ha metido en problemas, solo regresó buscando estar cerca de la familia", afirmó.

Según relata Torres, Jonathan vivía en Los Ángeles y decidió volver a Venezuela por recomendación suya, ya que atravesaba problemas de salud y una depresión. Al llegar, fue detenido por las autoridades alegando que "su acento no parecía de un ciudadano venezolano", a pesar de presentar sus documentos.

“Él se vino muy feliz, inmensamente contento de llegar a casa. Yo me lo llevé cuando tenía 15 añitos, un niño que es totalmente independientemente de todo, él no entiende nada de política, un niño que ni siquiera está inscrito para votar, un niño que jamás ha publicado nada en contra, no ha hecho nada sin antecedentes penales y llegó con la mejor disposición de vivir en nuestro país y luchar y salir adelante”, contó Rhoda.

“Me decían que por su acento no era ciudadano venezolano y que lo iban a llevar a una investigación”, añadió. “Estoy muerta en vida como madre”, indicó.

La actriz aseguró entre lágrimas que estuvo seis meses y medio sin saber dónde estaba su hijo. Tras ese periodo de incertidumbre, Jonathan pudo comunicarse y revelar que se encontraba recluido en la prisión Rodeo 1.

La mujer sostuvo que no le han permitido contratar un abogado privado para la defensa de su hijo y que las autoridades no han dado explicaciones sobre los motivos de la detención ni el proceso legal en curso. "No dejan que uno ponga abogado privado. Es algo como bloqueado", afirma.

La situación ha afectado profundamente a toda la familia. "Yo he estado mal, he tomado pastillas, no he podido trabajar más", expresó Torres, quien tiene otros dos hijos menores. Asegura que Jonathan "nunca ha hecho nada" que justifique su arresto y privación de libertad.

"Pido que me ayuden a que se escuche mi voz como madre venezolana de un joven inocente que no ha hecho nada, que lo que quiso fue regresar con la mejor disposición a ser feliz en Venezuela", imploró, quien solo puede ver a su hijo los viernes a través de un vidrio.

El caso de Jonathan Torres se suma a numerosas denuncias de detenciones arbitrarias en Venezuela, un patrón que organizaciones de derechos humanos han señalado reiteradamente como una práctica sistemática del gobierno de Nicolás Maduro para intimidar y silenciar a la disidencia.