“Lo más importante es que lleguen los rehenes, han sido torturados y malnutridos”: Embajador de Israel en Chile el acuerdo con Hamás

En una entrevista en El Informativo de NTN24, el embajador de Israel en Chile, Peleg Lewi, explicó los alcances del reciente acuerdo sobre la crisis con Hamas y cómo se está avanzando en un proceso de paz que, afirmó, será largo y por etapas.

“El gabinete israelí confirmó un proceso de 21 puntos y apenas estamos comenzando con el primer acto de ese proceso, que consiste, de manera prioritaria, en la liberación de rehenes”, señaló Lewi. Según el diplomático, del total de 48 rehenes que figuran en las listas, 20 están con vida.

Sobre los informes que han circulado en medios como CNN acerca de cuerpos que Hamas podría no devolver, Lewi subrayó que la prioridad de Israel es recuperar a los cautivos vivos. “Lo más importante es que lleguen los rehenes que están vivos; ya hemos visto que las condiciones de algunos no son buenas: han sido torturados, malnutridos, etc.”, afirmó.

El embajador también abordó la demanda de los líderes de Hamas de recibir los cuerpos de sus combatientes abatidos como parte del canje. “Ellos quieren los cuerpos de los cabecillas terroristas abatidos. Nosotros estamos dispuestos a pagar un precio muy alto; ya se coordinaron las listas de quienes van a ser liberados”, dijo Lewi.

Concluyó con una advertencia sobre las condiciones para la paz: “Todo Israel ha demostrado y todos los gobiernos israelíes han demostrado que estamos dispuestos a pagar. Pero la paz no puede llegar cuando Hamas, que es un grupo terrorista, primero esté armado y, segundo, forme parte del futuro gobierno de Gaza”.