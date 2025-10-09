NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
Israel y Hamás firman oficialmente el principio del acuerdo de paz: esto es lo que pasará en las próximas horas

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Funcionarios de ambas partes confirmaron que habían firmado este jueves el acuerdo tras las conversaciones indirectas mantenidas en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh.

Este jueves se hizo oficial la firma entre Israel y Hamás de la primera fase de la iniciativa del presidente estadounidense, Donald Trump, para poner fin a la guerra en Gaza.

Esta medida incluye un acuerdo de alto el fuego y liberación de rehenes israelíes a cambio de prisioneros palestinos.

En Israel y Gaza se vivió una jornada de júbilo tras el mayor paso dado hasta ahora para poner fin a dos años de guerra en la que han muerto miles de personas.

Funcionarios de ambas partes confirmaron que habían firmado el acuerdo tras las conversaciones indirectas mantenidas en el balneario egipcio de Sharm el-Sheikh.

Tras la oficialización de la firma, cesarán los combates, Israel se retirará parcialmente de Gaza y Hamás liberará a todos los rehenes que capturó en el ataque que precipitó la guerra, a cambio de cientos de prisioneros retenidos por Israel.

Asimismo, Israel permitiría la entrada en Gaza de flotas de camiones con alimentos y ayuda médica para socorrer a los civiles, cientos de miles de los cuales se han refugiado en tiendas de campaña.

Lo que viene tras la firma:

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el alto el fuego entrará en vigor 24 horas después de que el acuerdo sea ratificado por su gobierno, que se reunirá este jueves.

Sin embargo, aún puede haber baches para el acuerdo, pues desde Palestina se dice que la lista de palestinos que serían liberados aún no se ha finalizado y habría nombres excluidos que podrían generan conflictos.

Se cree que 20 rehenes israelíes siguen vivos en Gaza, mientras que 26 se dan por muertos y se desconoce la suerte de dos. Hamás ha indicado que recuperar los cuerpos de los muertos puede llevar más tiempo que liberar a los que están vivos.

En paralelo, los bandos aún tienen que debatir otros pasos del plan de 20 puntos de Trump, como el modo en que se gobernará la destrozada Franja de Gaza cuando finalicen los combates y el destino final de Hamás, que hasta ahora ha rechazado las exigencias de Israel de que se desarme.

Mientras tanto, ciudadanos de Gaza e Israel han celebrado la firma pero aún se encuentran escépticos sobre la voluntad del bando contrario.

