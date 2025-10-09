Israel considera que Hamás complicaría el acuerdo de paz al no poder devolver a los rehenes muertos, según fuentes

Pese a que tanto Israel como Hamás firmaron la primera parte del acuerdo de paz presentado por Donald Trump, el gobierno israelí considera que un punto muy importante podría complicar que se pueda finalizar el plan para poner fin a la guerra.

Según el medio CNN, fuentes le han asegurado que el gobierno israelí cree que Hamás no podrá encontrar ni entregar los rehenes que han muerto en Gaza.

Israel tiene conocimiento de que Hamás no puede recuperar los cuerpos algunos de los 28 rehenes fallecidos.

Esto se basa en informes de inteligencia israelíes, así como también en mensajes de Hamás y los mediadores durante las negociaciones.

El acuerdo que firmaron ambas partes, propuesto por Trump, incluye la liberación en 72 horas de 48 rehenes, 20 de ellos se cree que están vivos, mientras que los otros habrían muerto.

Sin embargo, las fuentes del medio mencionado aseguran que Hamás desconoce el paradero de algunos de los 28 rehenes.

Es por esto por lo que Israel considera que el grupo terrorista no podrá cumplir con la exigencia que hace parte del acuerdo de paz.

Por su parte, Hamás también exige la devolución de los cuerpos de dos de sus líderes dados de baja: Yahya y Muhammad Sinwar.

Además, pide que los convictos detenidos por Israel también sean devueltos en el intercambio de rehenes que tiene 72 horas de plazo para realizarse.

Según un informe del The Wall Street Journal, esta propuesta de Hamás ya se había hecho en negociaciones anteriores, pero Israel se había negado.

El plan que firmaron contempla la devolución de 48 rehenes israelíes a cambio de 250 prisioneras palestinos que fueron condenados a cadena perpetua.

En las últimas horas, Trump anunció que Israel y Hamás habían firmado el acuerdo de paz que él propuso para ponerle fin a la guerra.

Este paso histórico en un conflicto que no ha cesado por años, ha sido celebrado en todo el mundo, siendo el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, una de las primeras voces en pronunciarse.

Netanyahu señaló que era “un gran día para Israel” y que este jueves “convocaré al gobierno para aprobar el acuerdo y traer a casa a todos nuestros preciados rehenes”.

"Agradezco a los heroicos soldados de las FDI y a todas las fuerzas de seguridad, gracias a cuyo coraje y sacrificio hemos llegado a este día", agregó.

Tras la noticia, las calles de Tel Aviv y la Franja de Gaza se llenaron de una celebración cautelosa por el retorno de los rehenes.