“Lo que está en juego es la historia del país”: defensora de DD.HH. sobre la persecución del régimen de Venezuela a periodistas

El periodismo se ha convertido en una labor de alto riesgo en Venezuela, así lo establece un reciente informe de la ONG Laboratorio de Paz.

Según el informe, el 92% de los medios de comunicación y periodistas ha sufrido afectaciones severas en su funcionamiento debido a problemas de financiamiento y reducción de personal.

Para hablar sobre este tema, Lexys Rendón, defensora de derechos humanos y codirectora de la ONG Laboratorio de Paz, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La invitada empezó diciendo que: “Hay una suspensión de facto del derecho de informar y del derecho de ser informado”.

Y explicó que en la persecución a periodistas en el país “no solamente se han quitado concesiones a una gran infinidad de medios, más de 400 de ellos, sino que además ya se establece un control de lo que se dice y lo que no se puede decir, de cuales son las entrevistas que pueden salir o no y cuales son incluso términos o personas de las que no se puede hacer mención”.

“La afectación que tiene Venezuela en materia de información y de expresión está siendo parte de esta disminución democrática que tiene el país”, puntualizó.

Rendón añadió: “lo que está en juego es la historia del país, la memoria, la verdad y la posibilidad de derechos y democracia”.