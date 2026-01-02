NTN24
Viernes, 02 de enero de 2026
Viernes, 02 de enero de 2026
Violencia en Ecuador

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

enero 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
David Sánchez Sarmiento, analista de inteligencia y contraterrorismo, conversó sobre la ola de violencia que azota a Ecuador.

Un ataque armado en la ciudad portuaria de Manta, Ecuador, dejó un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas un niño, y una decena de heridos la víspera de Año Nuevo.

El ataque se da tres días después de otra masacre en la misma provincia que dejó un saldo de seis muertos.

Para hablar sobre este tema, David Sánchez Sarmiento, analista de inteligencia y contraterrorismo, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

o

El analista empezó diciendo que: “el cierre del año fiscal de operativo 2025 marca un punto de inflexión en la seguridad nacional de Ecuador”.

Y explicó que “lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana convencional ha mutado hacia una insurgencia criminal compleja y territorialmente arriesgada”.

Además, puntualizó que “hay una simbiosis entre el narcotráfico y la minería ilegal, como un nuevo motor financiero para la violencia”.

Temas relacionados:

Violencia en Ecuador

Ecuador

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Con pocos recursos y una crisis latente, ciudadanos venezolanos tratan de hacer del Año Nuevo una fecha de esperanza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nunca se conoce cuál es el criterio para determinar quién se queda y quién no": vicepresidente de Foro Penal habla sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Presos políticos

Acorralado por EE. UU., el régimen de Maduro ahora amenaza con ejecutar a presos políticos: sus familiares dan escabrosos relatos de lo que padecen a diario

Migración en Estados Unidos | Foto: EFE
Migración en Estados Unidos

“Los sectores de la economía estadounidense que dependen de la mano de obra extranjera están sintiendo el efecto nocivo”: experto sobre deportaciones masivas en EE.UU.

Foto de referencia
Sanciones

¿Qué significa que Estados Unidos haya impuesto sanciones a 10 personas y entidades por el comercio de drones entre Irán y Venezuela?

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Nicolás Maduro - Foto AFP/ Presos políticos - Foto de referencia Canva
Presos políticos en Venezuela

"Hemos sumado 17 personas que han muerto bajo custodia": director de la ONG Foro Penal denuncia crímenes del régimen de Maduro contra prisioneros políticos

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

Gobierno de Trump amplía la lista de países con prohibición de viaje a Estados Unidos

Edmundo González y María Corina Machado - Foto EFE
Oposicion venezolana

"El 2026 será el año de la consolidación de la voluntad de una nación": Edmundo González y María Corina Machado envían esperanzador mensaje de Año Nuevo a Venezuela

Narcolancha: Foto: (@Southcom)
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos anunció que bajo la operación Lanza del Sur dos embarcaciones que navegaban por el Pacífico fueron impactadas

Opinión

Ver más
Arturo McFields Opinión

Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Los venezolanos somos una nación liberal

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

Gobierno de Trump amplía la lista de países con prohibición de viaje a Estados Unidos

Edmundo González y María Corina Machado - Foto EFE
Oposicion venezolana

"El 2026 será el año de la consolidación de la voluntad de una nación": Edmundo González y María Corina Machado envían esperanzador mensaje de Año Nuevo a Venezuela

Teatro Colón/ Estatuillas Santa Lucía - Fotos Bogoshorts
Cine

Tras más de 100 funciones y 8 días de cine se conocen a los ganadores del Festival de Cortos más importante de Latinoamérica

Elon Musk Tesla - Fotos EFE
Elon Musk

¿Golpe para Musk? Empresa se encamina a superar en ventas a Tesla en 2025

Narcolancha: Foto: (@Southcom)
Despliegue militar de Estados Unidos

Estados Unidos anunció que bajo la operación Lanza del Sur dos embarcaciones que navegaban por el Pacífico fueron impactadas

René Higuita, exportero colombiano / Mario Yepes, exfutbolista y entrenador colombiano - Fotos: X / EFE
René Higuita

La locura de Higuita sigue viva: volvió 'el escorpión' en la despedida de Mario Alberto Yepes

Despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe - Foto: EFE
Estados Unidos y Maduro

“No creo que haya invasión total a Venezuela, pero Washington si está buscando un cambio”: exfuncionario del departamento de Estado de EE. UU.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre