“Lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana, ha mutado a una insurgencia criminal compleja”: analista sobre la ola de violencia en Ecuador

Un ataque armado en la ciudad portuaria de Manta, Ecuador, dejó un saldo de siete personas fallecidas, entre ellas un niño, y una decena de heridos la víspera de Año Nuevo.

El ataque se da tres días después de otra masacre en la misma provincia que dejó un saldo de seis muertos.

Para hablar sobre este tema, David Sánchez Sarmiento, analista de inteligencia y contraterrorismo, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

VEA TAMBIÉN ¿Habrá un viraje a la derecha en Latinoamérica? Experto explica el tablero electoral para 2026 o

El analista empezó diciendo que: “el cierre del año fiscal de operativo 2025 marca un punto de inflexión en la seguridad nacional de Ecuador”.

Y explicó que “lo que hace una década se diagnosticaba como una problemática de seguridad ciudadana convencional ha mutado hacia una insurgencia criminal compleja y territorialmente arriesgada”.

Además, puntualizó que “hay una simbiosis entre el narcotráfico y la minería ilegal, como un nuevo motor financiero para la violencia”.