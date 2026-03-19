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Jueves, 19 de marzo de 2026
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Costa Rica

"Lo que se busca es levantar la voz ante la situación en Cuba, es un llamado a que se tomen decisiones importantes": viceministro de Asuntos Multilaterales de Costa Rica sobre cierre de su embajada

marzo 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El viceministro de Asuntos Multilaterales de Costa Rica, Alejandro Solano, ofreció una entrevista en El Informativo USA de NTN24.

En una movida que subraya las crecientes tensiones entre Costa Rica y Cuba, el gobierno costarricense ha decidido cerrar su embajada en La Habana, marcando un cambio significativo en las relaciones diplomáticas, que desde el año 2009 no experimentaban alteraciones sustanciales.

Esta decisión, motivada por el presidente Rodrigo Chaves, simboliza un fuerte mensaje de desaprobación hacia la dictadura de Miguel Díaz-Canel en el contexto de la creciente preocupación por la situación de los derechos humanos en la isla.

"No reconocemos la legitimidad de este gobierno", afirmó tajantemente el presidente Chaves, refiriéndose al régimen cubano.

Según el mandatario, esta postura no implica una ruptura formal de las relaciones diplomáticas, pero sí reduce el nexo bilateral a un nivel consular, evidenciando un cambio en la manera en que Costa Rica se compromete con el régimen cubano.

El viceministro de Asuntos Multilaterales de Costa Rica, Alejandro Solano, explicó en una entrevista en El Informativo USA de NTN24 que el objetivo es "levantar su voz sobre las diferencias que se viven en Cuba", enfatizando las preocupaciones sobre la "situación humanitaria" y la "falta de libertades fundamentales" en el país caribeño.

Costa Rica espera que con esta medida se genere un llamado internacional a restablecer los principios básicos de los derechos humanos en Cuba.

La reacción del régimen cubano no se hizo esperar. Las autoridades calificaron los comentarios de Costa Rica como "irrespetuosos" y acusaron al país centroamericano de actuar bajo la presión de los Estados Unidos.

Sin embargo, Solano fue claro al destacar que "Costa Rica es una nación soberana", y no tiene intenciones de responder a "los agravios de una persona que no ejerce el poder dentro del marco de los derechos humanos".

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