"Un gran temor, es que la ley de amnistía en Venezuela se use como una forma de represión": Nastassja Rojas sobre nuevo informe de Amnistía Internacional

De acuerdo con la ONG Amnistía Internacional, tanto Colombia como Venezuela son dos de los países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos a causa de la violencia por el conflicto armado (Colombia) y represión estatal (Venezuela).

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“Colombia y Venezuela son países de especial preocupación: son dos de los países más peligrosos del mundo para defender los derechos humanos. Colombia sigue sumida en una crisis de violencia causada en gran parte por el conflicto armado, mientras que en Venezuela persiste un patrón de represión estatal que restringe gravemente el espacio cívico”, señaló Amnistía Internacional en su informe presentado el pasado martes.

Sobre este tema, Nastassja Rojas, directora adjunta de Amnistía Internacional Venezuela, habló en el programa La Tarde de NTN24.

"Hay que recordar que el informe recoge lo sucedido en 2025 y algunos elementos del primer trimestre del 2026... Hemos documentado la concurrencia de todas las violaciones de derechos humanos", dijo la entrevistada.

"Cualquier persona puede terminar siendo objeto de esa persecución (por parte del régimen venezolano a la disidencia)... Un gran temor, es que la ley de amnistía en Venezuela se use como una forma de represión", acotó.

El panorama electoral en Colombia de cara a los comicios nacionales de 2026 (Presidencia el 31 de mayo) está marcado por una alerta máxima debido al incremento de la violencia política y el control de grupos armados en diversas regiones del país

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Por su parte, en Venezuela, a pesar de algunos cambios políticos ocurridos tras la captura del dictador Nicolás Maduro a principios de año, la persecución contra, opositores, activistas y periodistas se mantiene vigente.

En ese sentido, la violencia en Colombia, y el patrón de represión estatal en Venezuela, según han narrado diferentes víctimas y familiares de las víctimas consultadas en NTN24, persiste.