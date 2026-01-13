Lo que se sabe de la visita del ministro de Defensa de Colombia a Estados Unidos, antes que el presidente Petro

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, visita Estados Unidos este martes y miércoles para debatir la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, en momentos en los que los gobiernos de ambos tuvieron sus primeros acercamientos después de un año de tensiones.

La visita tiene lugar una semana después de que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron una primera llamada telefónica, poco después del derrocamiento de la cabeza del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una operación estadounidense el 3 de enero.

La visita de Sánchez a territorio estadounidense es una antesala a la de Petro, quien se reunirá con Trump, por primera vez, en febrero de 2026.

De acuerdo con informes de un funcionario colombiano a la AFP, el titular de la Defensa estará en Washington hasta el miércoles.

Durante su estancia, Sánchez se reunirá con funcionarios del Departamento de Guerra, miembros del Senado y asesores de la Casa Blanca para definir una estrategia bilateral para "derrotar el narcotráfico" y ampliar la cooperación en "inteligencia contra el crimen transnacional", según precisó el Ministerio en un comunicado.

Desde que Trump asumió el poder por segunda vez en enero de 2025, ha protagonizado varios desacuerdos con Petro. Además, Estados Unidos revocó la visa del mandatario colombiano, así como la certificación del país sudamericano como aliado antidrogas.

Tras la sorpresiva llamada entre ambos jefes de Estado, la cual duró cerca de una hora, Petro pasó de ser blanco de amenazas de Trump a proponer medidas militares conjuntas para enfrentar a las guerrillas, y a mediar para buscar una transición pacífica en Venezuela tras la captura de Maduro.

Aunque en ese momento Trump le dijo a Petro que debía "cuidar su trasero" y lanzó la posibilidad de una operación similar en suelo colombiano, el republicano dijo que fue un gran honor hablar telefónicamente con el presidente de Colombia a quien invitó a la Casa Blanca.