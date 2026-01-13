NTN24
Martes, 13 de enero de 2026
Martes, 13 de enero de 2026
Visita

Lo que se sabe de la visita del ministro de Defensa de Colombia a Estados Unidos, antes que el presidente Petro

enero 13, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Pedro Sánchez Suárez - Ministerio de Defensa de Colombia
Pedro Sánchez Suárez - Ministerio de Defensa de Colombia
El ministro colombiano Pedro Sánchez estará en territorio estadounidense durante dos días para reunirse con funcionarios del gobierno estadounidense, miembros del Senado, entre otros.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, visita Estados Unidos este martes y miércoles para debatir la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, en momentos en los que los gobiernos de ambos tuvieron sus primeros acercamientos después de un año de tensiones.

La visita tiene lugar una semana después de que el mandatario colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvieron una primera llamada telefónica, poco después del derrocamiento de la cabeza del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una operación estadounidense el 3 de enero.

o

La visita de Sánchez a territorio estadounidense es una antesala a la de Petro, quien se reunirá con Trump, por primera vez, en febrero de 2026.

De acuerdo con informes de un funcionario colombiano a la AFP, el titular de la Defensa estará en Washington hasta el miércoles.

Durante su estancia, Sánchez se reunirá con funcionarios del Departamento de Guerra, miembros del Senado y asesores de la Casa Blanca para definir una estrategia bilateral para "derrotar el narcotráfico" y ampliar la cooperación en "inteligencia contra el crimen transnacional", según precisó el Ministerio en un comunicado.

Desde que Trump asumió el poder por segunda vez en enero de 2025, ha protagonizado varios desacuerdos con Petro. Además, Estados Unidos revocó la visa del mandatario colombiano, así como la certificación del país sudamericano como aliado antidrogas.

o

Tras la sorpresiva llamada entre ambos jefes de Estado, la cual duró cerca de una hora, Petro pasó de ser blanco de amenazas de Trump a proponer medidas militares conjuntas para enfrentar a las guerrillas, y a mediar para buscar una transición pacífica en Venezuela tras la captura de Maduro.

Aunque en ese momento Trump le dijo a Petro que debía "cuidar su trasero" y lanzó la posibilidad de una operación similar en suelo colombiano, el republicano dijo que fue un gran honor hablar telefónicamente con el presidente de Colombia a quien invitó a la Casa Blanca.

Temas relacionados:

Visita

Ministro de Defensa de Colombia

Estados Unidos

Narcotráfico

Lucha contra las drogas

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Que todos puedan ser liberados": familiares de Biagio Pilieri y Aracelis Balza celebran reencuentros tras ser excarcelados

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro no negoció porque era rehén de los iraníes y los cubanos, y le llegaron a decir que, si claudicaba, lo borraban del mapa": Antonio Ledezma

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

Captura de Nicolás Maduro (EFE)
Cae Maduro en Venezuela

"Se dio cuenta de que no es intocable": esto fue lo que pasó dentro de la primera audiencia de Maduro en EE. UU.

Protestas por presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos en Venezuela

Hija de Xiomara Ortiz denuncia que cifra de presos políticos en Venezuela es mayor a la que se reporta: "Algo que está creciendo"

Ilustración de Nicolás Maduro ante una corte de Nueva York.
Juicio contra Maduro

Esta es la transcripción completa de la comparecencia de Maduro ante una Corte de Nueva York: revela la estrategia de la defensa y un victimario que se victimiza

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Venezuela

"El régimen está jugando con nuestras esperanzas y con las familias": hija de presos políticos en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Comando Sur de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

Comando Sur de EE. UU. revela video de nuevo ataque a una nueva lancha en el Pacífico: "Dos narcoterroristas hombres murieron"

Cámara de Representantes de Estados Unidos - Foto: EFE
Cámara de Representantes de Estados Unidos

Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó ley contra los tratamientos de afirmación de género en menores y avala penalizarlo con cárcel

Fotografía de una cinta de área restringida en una calle en Cali (Colombia) - EFE
ELN

Atentado del ELN en Cali cobra la vida de dos policías

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Venezuela, entre el realismo y la moral democrática

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Comando Sur de EE. UU.
Gobierno de Estados Unidos

Comando Sur de EE. UU. revela video de nuevo ataque a una nueva lancha en el Pacífico: "Dos narcoterroristas hombres murieron"

Cámara de Representantes de Estados Unidos - Foto: EFE
Cámara de Representantes de Estados Unidos

Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó ley contra los tratamientos de afirmación de género en menores y avala penalizarlo con cárcel

Fotografía de una cinta de área restringida en una calle en Cali (Colombia) - EFE
ELN

Atentado del ELN en Cali cobra la vida de dos policías

Portaviones Charles de Gaulle - Foto EFE
Portaviones

Reconocido presidente anuncia la construcción de un portaaviones "más grande y moderno"

María Corina Machado, premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se admira la coherencia de María Corina, siempre ha manejado el mismo discurso": palabras de la periodista Salud Hernández sobre la agenda de la Premio Nobel de Paz en Oslo

Soldados del Ejército de Ecuador - Foto de referencia: EFE
Alianza militar

¿De qué se trata la operación contra el narcotráfico de EE. UU. en Ecuador?

'Zootopia 2' se ha convertido en un gran éxito entre el público-Foto: EFE
taquilla

Estas son las películas más taquilleras del 2025: una película animada hecha en China y 'Zootopia 2' fueron los grandes éxitos en los cines

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre