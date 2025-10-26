¿Logrará la derecha impactar en las próximas elecciones en México?

Con el surgimiento de nuevos frentes políticos en territorio mexicano como “Somos México”, muchos se cuestionan si estos podrán hacer contrapeso al actual partido de gobierno Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) o si, por el contrario, sus divisiones internas llevarán a ponerle punto final a un proyecto que inició en 2014 y que de manera consecutiva ha puesto dos líderes en el poder, como el expresidente Manuel López Obrador y la actual mandataria Claudia Sheinbaum.

En el programa Mesa de Periodistas de NTN24, los periodistas Alberto Bello, Luis Cárdenas y Luis Miguel González analizaron el contexto político que vive México pensando en lo que serán las elecciones intermedias.

Para el analista González, con su relanzamiento, el “Partido Acción Nacional (PAN) busca cambiar la receta”, teniendo en cuenta los comicios de 2027.

Para él es importante que partidos como este evalúen lo que están haciendo y para ello es importante tener en cuenta el “leer bien la realidad”, y para eso es fundamental que tanto este como los actuales partidos de políticos de oposición en territorio mexicano generen “una reflexión” y “una autocrítica” para demostrar que pueden “ser la opción frente a la maquinaria que ahora tiene Morena”.

Por su parte, el periodista Luis Cárdenas actualmente: “Yo creo que hoy no hay ninguna oposición y no hay nada nuevo".

“Unas derechas bien definidas pueden inclusive lograr hacer cambios muy radicales, no sé si para bien, pero hemos visto ejemplos como en la Argentina, El Salvador e incluso en los EE. UU.; es simplemente que veas los manuales que han pasado en esos países”, añadió Cárdenas respecto al surgimiento de nuevas militancias políticas de derecha como el partido Acción Nacional.

Para el también analista y periodista Alberto Bello: “El Partido Acción Nacional sí tiene que plantearse cómo modernizarse, como lo están haciendo las derechas a nivel mundial”.