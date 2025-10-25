Régimen de Maduro busca quitarle la nacionalidad al opositor Leopoldo López

El régimen de Nicolás Maduro recrudece la persecución incluso contra opositores en el exilio. Ahora presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, afín al régimen, para retirar la nacionalidad a Leopoldo López.

El régimen lo señala de, según ellos, promocionar permanentemente un bloqueo económico.

No es la primera vez que López es víctima del madurismo, en 2015 fue condenado a 14 años de prisión en un proceso viciado, según la oposición, en el contexto de las revueltas sociales de 2013 y en 2020 salió de Venezuela cruzando la frontera hacia Colombia y finalmente se dirigió a España.

Leopoldo López, por su parte, reiteró su condena al régimen de Nicolás Maduro por sus innumerables violaciones a los derechos humanos y en una extensa respuesta en redes sociales recordó que de acuerdo a la constitución venezolana, ningún ciudadano nacido en Venezuela puede ser despojado de su nacionalidad.

Esto fue lo que le escribió Leopoldo López al régimen en sus redes sociales:

"Maduro quiere quitarme la nacionalidad por decir lo que pensamos y queremos todos los venezolanos: libertad".

"El narco dictador Nicolás Maduro ha solicitado al Tribunal Supremo la revocación de mi nacionalidad venezolana, convirtiéndome en el primer ciudadano nacido en Venezuela al que pretende despojar de su identidad nacional".

"¿Mi “delito”? Decir lo que millones de venezolanos piensan y sienten: que luego de haberse robado la elección en 2024, estamos de acuerdo en recorrer todos los caminos para salir de la dictadura".