“Yo creo que ya se inició la parte terrestre”: experto frente al anuncio de Trump a Maduro de “muy pronto” comenzar los ataque por tierra

Nuevamente, el presidente de los Estados Unidos lanzó una nueva advertencia al régimen de Nicolás Maduro. En esta ocasión, Donald Trump manifestó que “muy pronto” comenzará las intervenciones en Venezuela vía terrestre, tras el avance significativo que ha tenido su iniciativa en la lucha contra “las drogas y el narcotráfico” vía marítima.

Las declaraciones del mandatario norteamericano se dan luego de que el gobierno de los Estados Unidos ordenara el despliegue del USS Gerald R. Ford, el buque más poderoso de guerra diseñado con tecnología avanzada, el cual se instalará en aguas del Caribe para hacer frente a los carteles de droga sudamericanos.

Guillermo Pacheco Beltrán, experto en seguridad internacional, habló con La Tarde de NTN24 sobre el reciente pronunciamiento del mandatario de los Estados Unidos, quien señaló que “muy pronto” comenzará con los ataques vía terrestre en territorio venezolano.

“Yo creo que ya se inició la parte terrestre; no vamos a ver marines, ni militares entrando, sino, como él (Trump) lo mencionó, van a ser agentes infiltrados de la CIA que van a abrir espacios para que pueda haber desde adentro un espacio para posteriormente, con una menor influencia de lo que se necesita, puedan entrar marines u otro tipo de militares de los EE. UU.”, expresó Pachecó.

En cuanto a los objetivos en tierra de los Estados Unidos en territorio venezolano, el experto en seguridad internacional señaló que es importante “lograr quebrar desde adentro” por medio de la recompensa aún vigente sobre Maduro podría llevar a que se “generen algunas fracciones dentro de las Fuerzas Armadas Venezolanas”, apoyado de "un levantamiento social para que esto pueda sentirse desde adentro”.

“Veremos en tiempo; yo no creo que sea más de un mes en el que veremos noticias de lo que está pasando dentro de Venezuela”, añadió.

En cuanto a las acciones que se puedan ejecutar en tierra con la incorporación del portaaviones USS Gerald R. Ford en aguas del mar Caribe, señaló que ve la actuación de estos más adelante, una vez se hayan dado “los quebramientos internos dentro de las fuerzas armadas y la población civil” hacia el régimen chavista.