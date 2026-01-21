Lo que dijo Sabalenka cuando le preguntaron por la petición de una tenista ucraniana de prohibir que sus colegas rusas jueguen mientras persista la guerra

Aryna Sabalenka dijo el miércoles que "no quería hablar de política" después de que la ucraniana Oleksandra Oliynykova pidiera la prohibición de las jugadoras bielorrusas y rusas en el tenis mientras continúa la invasión de Rusia a Ucrania.

Oliynykova, de 25 años, cuyo padre lucha en el frente en el conflicto que se inició en 2022, debutó en un Grand Slam en el Abierto de Australia el martes, donde perdió contra la defensora del título, la estadounidense Madison Keys.

VEA TAMBIÉN La bielorrusa Aryna Sabalenka venció en final de prestigioso torneo a tenista ucraniana que en la premiación la ignoró y pronunció duro discurso o

Asistió a la rueda de prensa posterior al partido con una camiseta que llevaba el lema: "Necesito su ayuda para proteger a las mujeres y los niños ucranianos, pero no puedo hablar de ello aquí".

Según las normas de los Grand Slam, los jugadores tienen prohibido hacer declaraciones políticas en las sedes de las competiciones.

Sin embargo, en una entrevista con el periódico Melbourne Age el miércoles, la ucraniana criticó a las jugadoras rusas y bielorrusas, que compiten bajo una bandera blanca neutral como deportistas independientes.

"Creo que es muy injusto que no sean descalificadas del tenis, como ocurre en otros deportes porque sé que la imagen que se proyecta es la de todas nosotras, las tenistas, jugando, pero la gente no ve lo que hay detrás", declaró Oliynykova.

Sabalenka, de nacionalidad bielorrusa, ha declarado en otras ocasiones que el deporte "no tiene nada que ver con la política" y este miércoles reiteró su postura.

VEA TAMBIÉN La colombiana Emiliana Arango derrotó a tenista siete veces ganadora de Grand Slams en partido de dobles del Abierto de Australia o

"Ya he hablado mucho sobre eso antes, obviamente. Quiero la paz, y si pudiera cambiar algo, definitivamente lo haría", dijo tras clasificarse para la tercera ronda en Melbourne. "Aparte de eso, no tengo nada más que decir", añadió.

Cuando se le preguntó sobre la petición de Oliynykova de que se le prohibiera su participación, la número uno del mundo respondió: "Estoy aquí por el tenis. Es un evento de tenis. Ya he dicho suficiente en el pasado y simplemente no quiero hablar de política aquí".

Bielorrusia es un aliado cercano de la Rusia de Vladimir Putin.

Oliynykova afirmó que no habla con las jugadoras rusas y bielorrusas en los vestuarios ni en las canchas de entrenamiento. "No me comunico con ellas. Pero, como saben, la gente no está informada sobre esto y si tengo que decirlo, lo diré, porque me parece injusto".