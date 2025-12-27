NTN24
Sábado, 27 de diciembre de 2025
Cuba

Miguel Díaz-Canel no esconde su nerviosismo ante el despliegue militar de EE.UU. frente a Venezuela: "Hay un propósito peligroso imperial, hegemónico y criminal"

diciembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Miguel Díaz-Canel, jefe del régimen cubano - Foto: AFP
Desde que inició el mencionado despliegue en aguas caribeñas, el régimen cubano ha rechazado las operaciones militares de la unión americana.

El régimen cubano no esconde su nerviosismo ante el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela. Sobre ese asunto, el sucesor de los hermanos Castro, Miguel Díaz - Canel, dijo que "hay un propósito peligroso imperial y criminal".

“Cuba ha denunciado y alentado a la comunidad internacional sobre la peligrosa y amenazante escalada militar en el Caribe por parte del Gobierno de los Estados Unidos”, pronunció el dictador cubano.

Luego, acotó: “Este despliegue aeronaval en la región y la amenaza de agresión militar contra Venezuela, revelan el propósito imperial, hegemónico y criminal de la administración que hoy ocupa la Casa Blanca”.

Desde que inició el mencionado despliegue en aguas caribeñas, el régimen cubano ha rechazado las operaciones militares de la unión americana, calificándolas como maniobras basadas en “falsos pretextos para quedarse con el petróleo venezolano”.

La dictadura cubana se ha caracterizado por sus discursos de política exterior, pero lo cierto es que, en la política interior, día a día la zozobra se abre paso entre los habitantes de la isla caribeña.

En la actualidad, Cuba se divide entre apagones y represión. La cifra de presos políticos en dicha nación ha alcanzado una marca histórica.

De acuerdo con el más reciente reporte de la ONG Prisoners Defenders, se registran 1.192 prisioneros políticos en la isla caribeña.

El 9 de diciembre de 2025 se registraron protestas en La Habana (municipios como Marianao, Regla y Alamar) motivadas por la falta de servicios básicos.

La crisis energética tiene a la población en una constante zozobra. De hecho, la Unión Eléctrica (UNE) ha dado a conocer el déficit de generación que supera los 2.000 MW.

Se estima que más del 60% del país se encuentra sin electricidad simultáneamente durante los horarios de mayor demanda.

Ante este panorama, la respuesta de la dictadura controlada por el sucesor de los hermanos Castro, Miguel Díaz-Canel, ha sido la criminalización de la disidencia y el despliegue de fuerzas de seguridad para contener los focos de protesta.

En cuanto a Venezuela, de momento, mediante la ‘Operación Lanza del Sur’, la unión americana ha desplegado el portaaviones Gerald R. Ford, liderando una flota de casi una docena de buques de guerra frente a la costa del país que “administra” Nicolás Maduro.

Asimismo, el Pentágono ha realizado sobrevuelos con bombarderos estratégicos B-52 Stratofortress, cazas F-35 y F-18, así como aviones de reconocimiento P8 Poseidon cerca de territorio venezolano.

Con este contingente militar, Estados Unidos además está bloqueando activamente buques petroleros venezolanos para cortar el financiamiento del régimen de Maduro.

