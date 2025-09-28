"Los días de Maduro están contados": congresista estadounidense lanza contundente advertencia en medio despliegue naval en el el Caribe

El congresista republicano Carlos A. Giménez lanzó contundente advertencia a Maduro en medio despliegue naval estadounidense en aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los carteles de la droga de la región.

A través de su cuenta de X, el congresista replicó el video compartido por el Departamento de Estado sobre los operativos contra el narcotráfico que lleva a cabo en el sur del mar Caribe y en el que aparece el aviso de recompensa por Nicolás Maduro.

“¡Los días de Maduro están contados!”: afirmó.

Este sábado, el Gobierno de Estados Unidos publicó un nuevo video sobre los operativos contra el narcotráfico que lleva a cabo en el sur del mar Caribe.

"La Administración Trump desmantelará, desarticulará y eliminará las organizaciones terroristas extranjeras. Liberaremos al hemisferio occidental del control de los narcoterroristas", señala el video publicado en redes sociales.

En el audiovisual aparece el aviso de recompensa por Nicolás Maduro, líder del régimen venezolano, y a quien la Administración Trump acusa de liderar la organización narcotraficante denominada como Cartel de los Soles.

Cabe recordar que el Departamento del Tesoro designó al Cartel de los Soles como grupo terrorista. "Dirigido por el corrupto y despreciable Nicolás Maduro, es responsable del tráfico de drogas a los EE.UU.", señala Estados Unidos.

Estados Unidos ofrece 50 millones de dólares por información que derive en el arresto de Maduro, una cifra récord que no había sido ofertada para ningún criminal.

En ese sentido, la mencionada cantidad es siete veces superior a la ofrecida en su momento por el cabecilla del Cártel de Medellín, el colombiano Pablo Escobar Gaviria, cuyo monto ajustado (por inflación, hasta la fecha) alcanzaría 6,9 millones de dólares.

El monto también supera a las recompensas ofrecidas por otros capos latinoamericanos, como Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (15 millones), e Iván Archivaldo Guzmán, hijo de Joaquín El Chapo Guzmán (10 millones).