Jueves, 12 de marzo de 2026
California

Los Premios Oscar se encuentran en máxima alerta luego de que el FBI advirtiera que régimen de Irán podría atacar con drones a California

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Premios Oscar (AFP)
Premios Oscar (AFP)
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas informó que la noche contará con un despliegue de seguridad reforzado.

Este próximo 15 de marzo, se llevará a cabo la edición número 98 de los premios Óscar en el Dolby Theatre en Hollywood.

De cara a la ceremonia, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas informó que la noche contará con un despliegue de seguridad reforzado.

El anuncio llega en medio de una alerta del FBI sobre un “posible ataque con drones contra objetivos en California”, tras los recientes ataques de Estados Unidos contra el régimen de Irán.

En medio de una conferencia de prensa previo a la ceremonia, los productores ejecutivos de la transmisión televisiva, Raj Kapoor y Katy Mullan, informaron que la academia está trabajando en conjunto con autoridades federales y locales.

“Tenemos el apoyo del FBI y del Departamento de Policía de Los Ángeles, y es una colaboración muy cercana”, dijo Kapoor.

o

“Este espectáculo tiene que funcionar como un reloj, pero queremos que todos los que vengan al evento, quienes lo presencien o incluso los fans que estén fuera de las barricadas se sientan seguros, protegidos y bienvenidos”, agregaron.

De acuerdo con varios medios, la policía de Los Ángeles desplegará alrededor de 1.000 agentes de seguridad privada en las inmediaciones del teatro.

A ellos se sumarán policías uniformados, cámaras de vigilancia, drones, perros detectores de explosivos y unidades especiales SWAT.

Tras trece días desde el inicio de la Operación Furia Épica de Estados Unidos e Israel, el régimen de Irán respondería con ataques con drones al estado de California.

Según reveló este miércoles el medio ABC News, citando al FBI, el régimen iraní estaría planeando un ataque sorpresa contra objetivos no especificados en California.

Ante esto, los Departamentos de Policía del estado norteamericano fueron puestos en alerta, pues según ABC News, el FBI tiene información en la que Irán usaría drones desde un buque.

Por su parte, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, se refirió a esto desde su cuenta en la red social de X.

Allí, el funcionario local aseveró: "Estoy en constante coordinación con funcionarios de seguridad e inteligencia, incluido la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California, para monitorear posibles amenazas a California, incluidas aquellas vinculadas al conflicto en el Medio Oriente".

"Si bien no tenemos conocimiento de ninguna amenaza inminente en este momento, seguimos preparados para cualquier emergencia en nuestro estado", añadió Newsom.

Esto se da tras las declaraciones que dio el presidente Donald Trump en las que afirma que Estados Unidos "ganó" el conflicto contra el régimen iraní.

