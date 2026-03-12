"Una parte limitada de esta venganza se ha concretado": difunden pronunciamiento del nuevo líder del régimen de Irán, que sigue sin aparecer en público

La televisión estatal iraní difundió un comunicado de prensa del nuevo líder del régimen de Irán, Mojtaba Jamenei, que sigue sin aparecer en público.

Jamenei, hijo del abatido Alí Jameneí, habló de venganza en lo que es su primer mensaje tras la muerte de su padre, indicó que mantendrá cerrado el Estrecho de Ormuz y atacará bases estadounidenses.

"Hasta ahora, una parte limitada de esta venganza se ha concretado, pero hasta que se concrete por completo, este caso seguirá siendo una de nuestras prioridades", declaró Jamenei, según el comunicado.

En su declaración, Jamenei exigió el cierre de las bases estadounidenses en la región. También pidió bloquear el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial estratégica por la que pasa una quinta parte del petróleo mundial.

El nuevo líder también agradeció a los aliados de Irán en la región, incluyendo a Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen y los grupos armados en Irak.

"Consideramos a los países del Frente de Resistencia nuestros mejores amigos, y la causa de la resistencia y el Frente de Resistencia son parte inseparable de los valores de la Revolución Islámica", declaró.

Tras la lectura del comunicado, la Guardia Revolucionaria de Irán anunció que había lanzado ataques contra Israel y bases estadounidenses en homenaje a Jamenei y su familia.

Esta fue la primera declaración de Jameneí desde que fue proclamado nuevo líder supremo de la república islámica el domingo y tras la muerte de su padre y predecesor en ataques de Estados Unidos e Israel.

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel asesinaron al difunto líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. Irán ha respondido con ataques con drones y misiles contra países de la región, y ha cerrado el estratégico Estrecho de Ormuz.

Jamenei, de 56 años, aún no ha aparecido en público desde su nombramiento, y la televisión estatal informó que había resultado herido durante los operativos de Estados Unidos e Israel.r