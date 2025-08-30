NTN24
Sábado, 30 de agosto de 2025
Sábado, 30 de agosto de 2025
Hutíes

Los rebeldes hutíes de Yemen anuncian la muerte de su "primer ministro" en ataque de Israel

agosto 30, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Los yemeníes gritan consignas durante una manifestación en solidaridad con los palestinos y en condena a Israel y Estados Unidos, en la capital gobernada por los hutíes, Saná, el 29 de agosto de 2025. (AFP)
Los yemeníes gritan consignas durante una manifestación en solidaridad con los palestinos y en condena a Israel y Estados Unidos, en la capital gobernada por los hutíes, Saná, el 29 de agosto de 2025. (AFP)
El ejército israelí, por su parte, indicó que había bombardeado un "objetivo militar" en la capital yemení.

Los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron este sábado la muerte de su "primer ministro" y la de varios miembros de su gabinete en los bombardeos efectuados el jueves por Israel contra la capital del país, que se encuentra en guerra, Saná.

"Anunciamos el martirio del combatiente Ahmad Ghaleb al Rahwi, jefe del Gobierno, junto con varios de sus ministros, en el ataque perpetrado el jueves por el enemigo israelí mientras se encontraban reunidos en Saná", indicaron los hutíes en un comunicado citado por su cadena Al Masirah.

o

Según el texto, "varios de sus colegas resultaron heridos, algunos de gravedad".

Los hutíes informaron el jueves de ataques sobre Saná, sin especificar los objetivos. El ejército israelí, por su parte, indicó que había bombardeado un "objetivo militar" en la capital yemení.

Apoyados por Irán, los rebeldes controlan amplias zonas del país -que atraviesa una guerra civil desde 2014- incluida la capital, Saná, donde han instalado sus instituciones políticas.

Los hutíes han lanzado reiterados ataques con misiles y drones contra Israel desde el inicio de la guerra en Gaza.

El grupo argumenta que actúa en solidaridad con los palestinos, pero la mayoría de estos fueron interceptados por el ejército israelí.

El último de ellos tuvo lugar el miércoles, cuando los rebeldes yemeníes reivindicaron un lanzamiento de misiles contra el Estado hebreo, que indicó haberlos interceptado.

En los últimos meses, también han atacado buques frente a las costas de Yemen que, según ellos, están vinculados a Israel.

o

Por su parte, el ejército israelí llevó a cabo varios ataques de represalia contra las regiones controladas por los hutíes en Yemen, en particular el aeropuerto capitalino y los puertos del oeste del país.

Temas relacionados:

Hutíes

Yemen

Israel

Bombardeos

Ataque

Medio Oriente

Guerra

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Sectores rechazan la polémica alianza entre el Gobierno Petro y el régimen de Maduro: "Nadie entiende que el presidente de Colombia esté apoyando a un narcotraficante como Maduro"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Analista expone los cuatro temas que Marco Rubio trataría con Claudia Sheinbaum en México, incluido acciones contra cárteles de la región

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Petro cae en un juego peligroso tratando de seguirle a Maduro esa pantomima de mostrarse como el gran luchador contra el narcotráfico": Efraín Cepeda, expresidente del Congreso de Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Cuando Petro defiende a Maduro, se está defendiendo también él": analista político tras negación de la existencia del Cartel de los Soles por parte del presidente colombiano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Antes de viajar a América Latina, Marco Rubio visitará el Comando Sur de EE. UU., donde se coordina el despliegue militar en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

Cartel de los Soles: ¿qué implica la declaración de Argentina?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Congresista estadounidense Carlos Gimenez
La Noche

"Los días de Maduro están contados": congresista Carlos Gimenez asegura que el presidente Trump tiene todas las opciones abiertas frente a amenaza del régimen de Venezuela

Diego Molano, exministro de Defensa de Colombia- Foto EFE
Colombia

"25 mil soldados colombianos escoltando al Cartel de los Soles es la jugada geopolítica más temeraria y estúpida de la historia": exministro de Defensa de Colombia sobre militarización de zona en frontera con Venezuela

Biagio Pilieri, exdiputado de Venezuela – Foto: EFE
Dictadura

Esposa del preso político venezolano Biagio Pilieri en NTN24: "Se cumple un año sin abrazos, sin visitas, un año de silencio y aislamiento"

Claudia Sheinbaum, presidente de México y Marco Rubio, secretario de Estado de los Estados Unidos a México - Foto EFE
México

"El tema de Venezuela es central en la agenda de Marco Rubio”: analista internacional sobre visita del secretario de Estado de los Estados Unidos a México

Adriana Cruz, deportista colombiana de jiu-jitsu - Foto captura: Nuestra Tele Internacional
Deportistas de Lujo

Con varios reconocimientos a nivel internacional: ella es Adriana Cruz, una deportista que en el mundo del jiu-jitsu ha dejado el nombre Colombia en lo más alto

Más de Actualidad

Ver más
María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

La desgarradora petición de María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, tras su fallecimiento

Lápida de Miguel Uribe Turbay. (Foto: Noticias RCN)
Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue enterrado en el Cementerio Central de Bogotá en un sentido evento liderado por su padre y esposa

Soldados sudaneses - Foto de referencia de EFE
Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos niega que Sudán destruyera un avión emiratí con mercenarios colombianos

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Crew Dragon Endurance de SpaceX durante su amerizaje - Foto EFE
SpaceX

Revelan el poderoso sistema con el que cápsula que estaba en el espacio redujo su velocidad de 28.100 a solo 26 kilómetros por hora antes de amerizar

María Carolina Hoyos, hermana del senador colombiano Miguel Uribe Turbay - Foto: EFE
Miguel Uribe Turbay

La desgarradora petición de María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, tras su fallecimiento

Lápida de Miguel Uribe Turbay. (Foto: Noticias RCN)
Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue enterrado en el Cementerio Central de Bogotá en un sentido evento liderado por su padre y esposa

Soldados sudaneses - Foto de referencia de EFE
Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos niega que Sudán destruyera un avión emiratí con mercenarios colombianos

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Vladimir Putin, Donald Trump y Volodímir Zelenski (EFE)
Donald Trump

Trump asegura que Rusia y Ucrania harán un "intercambio de territorios" como parte de las negociaciones de paz

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu - Foto de AFP
Israel

Netanyahu convocará a su gabinete para analizar posible ampliación de la ofensiva en Gaza

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano