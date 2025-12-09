NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Real Madrid

"¿No tienes educación?": estrella del Real Madrid se mostró enfurecido con fanático menor de edad que le pidió un autógrafo

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Antonio Rüdiger, futbolista alemán - Foto: EFE
Antonio Rüdiger, futbolista alemán - Foto: EFE
El zaguero central se mostró notablemente molesto después de que un chico se interpusiera en su camino para pedirle un autógrafo.

Antonio Rüdiger, defensa central del Real Madrid, protagonizó un polémico instante con un fanático del equipo 'merengue'.

La salida de la Ciudad Deportiva del Real Madrid se convirtió en el escenario de un episodio que ha desatado controversia en redes sociales.

El zaguero central alemán se mostró notablemente molesto después de que un joven se interpusiera en su camino para pedirle un autógrafo.

En un video que circula en distintas plataformas, se observa cómo el chico aficionado se sitúa justo frente al automóvil del jugador, obligándolo a detenerse bruscamente.

Tal acción hizo que el futbolista frenara de manera repentina y bajara del vehículo con gesto de enfado. Al acercarse al menor, lo reprendió con firmeza, preguntándole: “¿No tienes educación? ¿Qué estás haciendo?”.

Aunque otros seguidores presentes trataban de calmarlo con comentarios como “Ey, tranquilo Rüdiger, fírmale al niño”, el defensa germano mantuvo su evidente malestar por lo ocurrido.

Por estos días, tanto el Real Madrid como Rüdiger no la pasan nada bien debido al flojo rendimiento del equipo conjunto dirigido por el español Xabi Alonso.

En último duelo liguero, recordemos, el cuadro de la capital española se vio superado en casa por el Celta de Vigo (0-2).

Con los últimos resultados por debajo de lo esperado, Xabi Alonso se jugará gran parte de su continuidad el miércoles frente al Manchester City.

Aunque su desempeño en la Champions ha sido positivo, quinto con 14 puntos tras cuatro victorias y una derrota, el técnico vasco está en una situación delicada debido a que solo ha sumado un triunfo en sus cinco partidos más recientes de LaLiga.

A la falta de resultados además se suma el pobre nivel de juego, sostenido casi exclusivamente por el delantero francés Kylian Mbappé.

Temas relacionados:

Real Madrid

LaLiga

Fútbol

Fanáticos

España

