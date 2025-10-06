NTN24
Lunes, 06 de octubre de 2025
Israel

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

octubre 6, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El martes se cumplen dos años de los crueles ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por terroristas de Hamás en suelo israelí.

NTN24 llegó a Israel a un día de la conmemoración de los dos años de los crueles ataques del 7 de octubre de 2023 perpetrados por terroristas de Hamás en suelo israelí.

El corresponsal Roberto Macedonio habló con familiares de algunas de las víctimas de los ataques, entre ellos una joven que asistía a un festival de música al que terroristas del grupo palestino llegaron disparando de manera indiscriminada.

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón", aseguró Natalia Casarott, madre de la joven Keshet, que fue asesinada por terroristas cuando intentaba escapar de los ataques.

En paralelo al doloroso segundo aniversario, delegaciones de Israel, Hamás y Estados Unidos se reúnen este lunes en Egipto para tratar de sellar un acuerdo de alto el fuego en Gaza, después de que ambas partes en conflicto acordaran continuar con la hoja de ruta propuesta por Trump para poner fin a la guerra que está por cumplir dos años.

Mientras Occidente espera la entrega de todos los rehenes y el desarme total del grupo terrorista, ciudadanos del país hebreo se muestran expectantes e ilusionados pero con escepticismo sobre la voluntad de Hamás.

Sin un cese al fuego vigente y pese a los llamados del presidente Trump a detener la ofensiva en Gaza, Israel continúa efectuando ataques aéreos en algunos puntos del enclave palestino contra el grupo terrorista Hamás.

"Los terroristas se acercaron al auto y les preguntaron si tenían armas, al decir que no, les dispararon en el corazón": madre de víctima de Hamás

octubre 6, 2025

Por: Redacción NTN24

Programa: El Informativo

