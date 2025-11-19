País vecino de Venezuela se clasificó al Mundial por primera vez en su historia: será la nación más pequeña en disputar el torneo

Este martes se confirmaron las selecciones que se clasificaron de manera directa al Mundial de 2026 que se disputará el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá.

En total, 42 selecciones concretaron su presencia en la cita orbital a falta de las otras seis que accederán por medio del repechaje.

En medio de la clasificación de varias selecciones de distintos continentes, una desconocida nación en el mundo del fútbol logró obtener un cupo directo a la Copa del Mundo.

VEA TAMBIÉN Revelan cambio de formato importante para las próximas Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2030 o

Se trata de la selección de Curazao que hace parte de la Confederación de Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y consiguió una histórica clasificación a la cita orbital del próximo año este martes tras empatar sin goles ante Jamaica en condición de visitante en la última jornada de las Eliminatorias.

Con 12 puntos, la isla caribeña se quedó con el primer lugar del Grupo B superando a Jamaica, Trinidad y Tobago y Bermudas.

Tras el final del encuentro, los jugadores de Curazao celebraron a rabiar la clasificación histórica y en toda la isla hubo festejos por el logro alcanzado.

Curazao es el país más pequeño en disputar un Mundial de fútbol. La isla cuenta con una superficie de 444 kilómetros cuadrados y una población de 192 mil personas.

VEA TAMBIÉN Este es el formato de los repechajes en los que participarán 22 equipos de los que saldrán los últimos seis clasificados al Mundial de 2026 o

Además, es un país autónomo cuyo jefe de Estado es el rey Guillermo Alejandro, monarca de los Países Bajos.

Todos los jugadores que hicieron parte de la hazaña de clasificar al Mundial de 2026 nacieron en los Países Bajos y juegan en clubes europeos.

La isla caribeña se encuentra muy cerca de Venezuela, al frente de la costa norte y a unos 65 kilómetros del país sudamericano.

Cabe resaltar que la selección venezolana no pudo clasificarse ni siquiera al repechaje para el Mundial 2026 tras caer goleada ante Colombia por 6 a 3.