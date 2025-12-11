NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Jueves, 11 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado habló de cuándo regresará a Venezuela y que hará todo lo posible para "poner fin a esta tiranía"

diciembre 11, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de Paz / FOTO: EFE
María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de Paz / FOTO: EFE
La ganadora del premio Nobel de Paz aseguró que fue a Noruega recibir un premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevará al país en el momento adecuado.

La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, aseguró este jueves en Oslo que hará "todo lo posible" para regresar a Venezuela pese al riesgo de ser arrestada, un día después de la ceremonia de entrega de su Nobel de la Paz.

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", afirmó, en inglés, la opositora de 58 años en el Parlamento noruego.

o

"No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", añadió, asegurando además que es necesario "terminar el trabajo" para establecer la democracia en su país.

Machado no precisó cómo piensa regresar a su país. El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba su país, donde se la acusa de "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo".

Estar en la oposición en Venezuela y enfrentarse al poder del presidente Nicolás Maduro es "muy peligroso", afirmó.

Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan su afinidad con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien dedicó su Nobel.

Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.

Temas relacionados:

María Corina Machado, Nobel de Paz

Venezuela

Régimen de Maduro

Oslo

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Por qué el discurso del presidente del Comité Nobel es histórico y una pieza contundente contra la tiranía de Maduro?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Se recordó la falta de democracia y de paz en el país": presidente de Wola sobre discurso del Comité del Nobel respecto a la violación de DD.HH. en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Así reaccionó desde Miami la diáspora venezolana en el exilio a la entrega del Premio Nobel de Paz a María Corina Machado

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Un reconocimiento mundial a la gesta de todo un pueblo que ha luchado por la paz": analista sobre entrega del Premio Nobel de Paz 2025 a María Corina Machado

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Presidente Peña esperará en Oslo a María Corina Machado para felicitarla por el Nobel; asegura que "la única forma" de enfrentar al Cartel de los Soles es con gobiernos organizados

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Da un mensaje de hacia qué punto se está alineando el país sobre lo que ocurre en Venezuela": expertos sobre presencia de Noboa en ceremonia del Premio Nobel de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Cayetana Álvarez de Toledo/ Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado - Fotos AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Se le está dando un premio Nobel de la Paz a la mayor luchadora por la libertad": diputada española Cayetana Álvarez de Toledo sobre María Corina Machado

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado salió de Venezuela hacia Curazao en bote un día antes de la ceremonia del Premio Nobel, según The Wall Street Journal

El mensaje de María Corina Machado previo a las elecciones de Honduras - Foto: EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Ella nunca rompe una promesa y seguirá con esta lucha hasta que Venezuela sea libre": Clara Machado, hermana de María Corina Machado

Jorgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel - Foto AFP
Gobiernos de izquierda en América Latina

Expertos analizan discurso del presidente del Comité Nobel en la entrega del premio de la paz a María Corina Machado

Ana Corina Sosa Machado - Foto AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad": hija de María Corina Machado en discurso de aceptación de la líder democrática del premio Nobel de la Paz

Más de Actualidad

Ver más
María Jozame González, comunicadora social - Foto: NTN24
Bogotá

"Esta historia no se puede olvidar": María Jozame González sobre el legado de su abuela, Fanny González Franco, primera magistrada en Colombia

Migración en Estados Unidos - AFP
Migración

Tras ataque a soldados de la Guardia Nacional, Estados Unidos redujo drásticamente el tiempo de validez de los permisos de trabajo para ciertos migrantes

Despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

Expectativa por oficialización del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de EE. UU. que traería nuevas formas de presión contra Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Jozame González, comunicadora social - Foto: NTN24
Bogotá

"Esta historia no se puede olvidar": María Jozame González sobre el legado de su abuela, Fanny González Franco, primera magistrada en Colombia

James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: AFP
Mundial 2026

Este es el historial de los rivales de la selección Colombia en la Copa del Mundo 2026

Indumentaria deportiva de los Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes (equipos del béisbol venezolano) - Fotos: X / EFE / Pexels
LVBP

La tabla de la LVBP empieza a tomar forma: los 'eternos rivales' se encuentran en el sótano

Migración en Estados Unidos - AFP
Migración

Tras ataque a soldados de la Guardia Nacional, Estados Unidos redujo drásticamente el tiempo de validez de los permisos de trabajo para ciertos migrantes

Despliegue militar estadounidense en aguas del Caribe y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

Expectativa por oficialización del Cartel de los Soles como organización terrorista por parte de EE. UU. que traería nuevas formas de presión contra Maduro

Gianni Infantino junto a Donald Trump y Kristi Noem | Foto: AFP
Mundial 2026

La FIFA junto con el gobierno de Estados Unidos presentaron programa de visas exprés para aficionados con boletos para el Mundial 2026

Spotify | Foto: EFE
Spotify

Así quedaría el aumento de precios que estaría evaluando Spotify para Latinoamérica y Estados Unidos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre