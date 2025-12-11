María Corina Machado habló de cuándo regresará a Venezuela y que hará todo lo posible para "poner fin a esta tiranía"

La opositora venezolana María Corina Machado, que vive en la clandestinidad en su país, aseguró este jueves en Oslo que hará "todo lo posible" para regresar a Venezuela pese al riesgo de ser arrestada, un día después de la ceremonia de entrega de su Nobel de la Paz.

"Vine a recibir el premio en nombre del pueblo venezolano y lo llevaré a Venezuela en el momento adecuado", afirmó, en inglés, la opositora de 58 años en el Parlamento noruego.

"No diré cuándo ni cómo se hará, pero haré todo lo posible para poder regresar y también para poner fin a esta tiranía muy pronto", añadió, asegurando además que es necesario "terminar el trabajo" para establecer la democracia en su país.

Machado no precisó cómo piensa regresar a su país. El mes pasado, el fiscal general de Venezuela declaró que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba su país, donde se la acusa de "actos de conspiración, incitación al odio y terrorismo".

Estar en la oposición en Venezuela y enfrentarse al poder del presidente Nicolás Maduro es "muy peligroso", afirmó.

Elogiada por sus esfuerzos en favor de la democracia en Venezuela, los adversarios le reprochan su afinidad con el presidente estadounidense Donald Trump, a quien dedicó su Nobel.

Maduro acusa a Washington de querer derrocarlo para apoderarse del petróleo de su país.